Topli i sunčani kraj listopada: Upaljen žuti meteoalarm u unutrašnjosti, uskoro padaju temperature

Česta magla i niski oblaci, a zatim pretežno sunčano iznadprosječno toplo vrijeme najavljuje meteorolog Krunoslav Mikec za HRT. Tako bi trebalo biti sve do vikenda, s time da se očekuje ipak pad temperature. Upravo zbog magle, za ponedjeljak Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) upalio je žuti meteoalarm na području kopnene Hrvatske, pa će tako na dijelovima vidljivost biti manja od 200 metara.

- Ponedjeljak će na istoku Hrvatske biti uglavnom sunčan. Ujutro mjestimice magla, poglavito uz rijeke. Vjetar uglavnom slab, u Podunavlju i Baranji ponegdje umjeren sjeverozapadni. Najviša temperatura između 20 i 23 °C, a jutarnja od 8 do 11 °C. Podjednake jutarnje vrijednosti i u središnjoj Hrvatskoj, a najviše poslijepodnevne od 19 do 21 °C. Kao i u nedjelju - bit će jutarnje, mjestimice i prijepodnevne magle, nakon koje će prevladavati sunčano, uz uglavnom slab vjetar - prognozirao je Mikec.

Na dijelu sjevernog Jadrana te u Gorskom kotaru umjerena i povećana naoblaka, a drugdje pretežno sunčano. Ujutro je izgledna magla u kotlinama Gorske Hrvatske i u unutrašnjosti Istre, samo rijetko i na moru. Na obali i otocima temperatura zraka danju od 20 do 22 °C, uz slabu do umjerenu buru i sjeverozapadnjak, a u Lici i Gorskom kotaru te u unutrašnjosti Istre najviše vrijednosti između 17 i 20 °C, dodao je Mikec.

U Dalmaciji podjednako toplo kao u nedjelju, s dnevnom temperaturom zraka od 21 do 24 °C. Ponedjeljak će obilovati sunčanim vremenom, ali ujutro mjestimice u Zagori može biti magle. Od sredine dana zapuhat će ponegdje umjeren jugozapadni i zapadni te sjeverozapadni vjetar te će more biti malo, na otvorenom moguće i umjereno valovito. Ne odviše valovito i vjetrovito i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će, uz sunčano vrijeme, temperatura također porasti do vrijednosti između 21 i 24 °C. Ujutro samo rijetko u unutrašnjosti može biti magle.

- Magla i niska naoblaka obilježit će posljednje dane listopada u većini kopnene Hrvatske, posebno u jutarnjim i prijepodnevnim satima. Pritom mjestimice može biti izmaglice ili rosulje. Poslijepodneva bi trebala donijeti sunčana razdoblja kojih će biti manje nego u ponedjeljak te će stoga i temperatura biti malo niža. Na Jadranu će se do četvrtka zadržati podjednako toplo kao u ponedjeljak, uz slabu i umjerenu buru i sjeverozapadnjak. I pritom pretežno sunčano, mjestimice na sjevernom Jadranu uz mogućnost za jutarnju maglu - prognoza je meteorologa Krunoslava Mikeca.

