Opasni uvjeti vožnje: Ovo će vas sigurno provesti i kroz najgušću maglu

Od početka tjedna u kontinentalnom dijelu Hrvatske budimo se u magli. Ništa čudnoga, pa jesen je, ali ovo razdoblje godine i ovakvi uvjeti na cestama traže da malo prilagodimo stil vožnje. Magla je među najizazovnijim uvjetima vožnje, posebice jer na mnogim mjestima nastane iznenada. Vozačima se praktički dogodi da iz dijela ceste s normalnom vidljivošću upadnu u gustu maglu. To se još češće događa u nekim industrijskim područjima gdje u zraku ima i više čestica zagađenja, kao i u blizini jezera ili rijeka. U gustoj magli teško je uočiti drugo vozilo, pa čak zna biti teško znati jeste li na pravoj strani ceste. Nekoliko savjeta mogu vam pomoći da budete sigurniji. Prije svega, smanjite brzinu vožnje. Kako magla napreduje, tako je vama vidljivost ograničenija i imate manje vremena za reakciju u slučaju nailaska na drugo vozilo, kakvu prepreku, pješaka, biciklista... Rizik možete smanjiti tako da usporite na prihvatljiviju brzinu kretanja. Pritom je ključno usporavati postepeno, a ne naglim kočenjem jer naglo bi kočenje moglo rezultirati naletom automobila koji se vozi iza vas, budući da u tom slučaju njegov vozač ne bi stigao reagirati i usporiti.

Svi su automobili danas opremljeni maglenkama i – dok ih u uvjetima bez magle nikako ne biste smjeli paliti – u magli morate upaliti maglenke. Unaprijed morate znati gdje je prekidač za maglenke, kako se ne biste doveli u situaciju da vozeći kroz maglu još po kabini auta tražite gdje se aktiviraju maglenke. Također, redovito provjeravajte rade li vam maglenke, nemojte tek usred magle shvatiti da vam je žaruljica pregorjela. Svjetlost koju daju maglenke iznimno je jaka i zato maglenke treba koristiti samo u magli ili za iznimno guste kiše. Upalite svjetla. Od 1. studenoga na to će u Hrvatskoj vozače obvezivati i Zakon o sigurnosti prometa na cestama, ali nikada dosta ponavljanja – upalite svjetla. Sa svjetlima ste kudikamo vidljiviji. Bez svjetala u magli vas doslovno nitko neće vidjeti. No, to se odosi na oborena svjetla. U magli nemojte paliti duga svjetla jer od njih nećete imati koristi, već samo kontraefekt – s njima ćete vidjeti još lošije jer će se svjetlost 'odbijati' od čestica magle.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Održavajte siguran razmak od vozila ispred vas. Mudro je ostaviti barem dvije sekunde razmaka u normalnim uvjetima, odnosno četiri kad vozimo u magli. To varira u metrima ovisno o tome kojom brzinom vozite. Ako vozite 80 km/h, dvije sekunde su 44 metra.To će vam dati dovoljno vremena da reagirate u nekoj iznenadnoj situaciji, dakle stići ćete zakočiti ili manevrom izbjeći prometnu nezgodu. Vozači u magli često imaju potrebu vidjeti stražnja svjetla vozila ispred sebe. To im daje osjećaj sigurnosti u ovoj, itekako stresnoj situaciji. Iako ih taj potez smiruje, on je zapravo jako opasan. Također, u magli je jako teško ispravno procijeniti brzinu drugih vozila pa je uvijek moguće da će biti potrebno kočiti. Ostavite i sebi i drugim vozačima dovoljno prostora za to.

Redovno čistite prozore svojeg automobila. Magla obično nastaje u uvjetima vlage, pa može potaknuti dodatnu kondenzaciju vlage na staklima – i izvana i iznutra. Brisači stoga moraju biti ispravni, klimatizacija u stanju brzo odmagliti stakla. Također, čista stakla manje će se magliti. Ako je magla baš tako gusta da se mučite kako biste išta vidjeli, malo otvorite prozor. Osim što će to pomoći odmagljivanju stakala te će vam hladan zrak razbistriti um, kroz lagano otvoren prozor moći ćete čuti promet oko sebe, posebno kad prilazite raskrižju. Naravno, ako ne morate voziti u tim uvjetima – nemojte. Odgodite putovanje, ako ste u mogućnosti.