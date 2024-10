Stiže li nam još jedna 'topla' zima? Vakula: Ne znači da neće biti hladno, to nam pokazuje i primjer u rujnu

Poznati hrvatski meteorolog Zoran Vakula podijelio je na svom LinkedIn profilu karikaturu Nika Titanika, na kojoj se junakinja njegovih karikatura Štefica Jambriščak ''čudi'' najavama polar vortexa u 2024. te najavama tzv. ''kriofrostoglaciometeoarmagedona'' 2034., dok se to ranije nazivalo tek - najobičnijim zahlađenjem krajem listopada. Vakula je prokomentirao za Slobodnu Bosnu što je mislio tom objavom, navodeći kako si ''brojni dopuštaju javno objavljivati kojekakve prognostičke izračune budućeg stanja u atmosferi'', unatoč nedovoljnom poznavanju fizike atmosfere.

- Meteorolozi HRT-a i Državnog hidrometeorološkog zavoda, s diplomama Prirodoslovno-matematičkih fakulteta i višegodišnjim iskustvom u praćenju i ostvarenju izračuna mnogobrojnih prognostičkih modela, ne služe se "bombastičnim" najavama, nego se trude dati pravodobne i što je moguće kvalitetnije i pouzdanije meteorološke informacije - objasnio je Vakula, upozoravajući na opasan trend. Stoga, za medij je dao svoju prognozu za ovu zimu, prema svom 30-godišnjem iskustvu.

- Premda bi mnogi željeli što je moguće detaljniju spoznaju vremena sljedećih tjedana i mjeseci, hoće li i kada snijeg, zahladnjenje i druge meteozanimljivosti, ono što može reći "ozbiljni" školovani meteorolog, koji je svjestan ograničenja u izračunavanju budućeg vremena, teoriji kaosa na djelu i drugim "sitnicama" koje prognozu znače je "samo" - većina dugoročnih vremenskih prognoza za srednju sezonsku/zimsku temperaturu zraka za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu te bližu okolicu daju povećanu vjerojatnost barem malog pozitivnog odstupanja od prosjeka. Za ukupnu sezonsku/zimsku količinu oborine nema znatnije vjerojatnosti odstupanja od prosjeka - objasnio je.

- Naravno, te spoznaje vjerojatno toplije zime ne znači da neće biti i hladnijih razdoblja i snijega. Uostalom, i sredinom rujna smo imali hladnoću kao rijetko kada u tom dijelu godine, ponegdje čak i rekordnu za sredinu rujna, a srednja mjesečna temperatura zraka na kraju je bila viša od prosječne! Kao i hladnijih razdoblja, sigurno je da ćemo u sljedećim mjesecima i osobito tijekom "zimskog" prosinca, siječnja i veljače imati i snijega, barem u gorju, te osobito u planinama, gdje je već padao. No, za detaljnije i pouzdanije prognoze valja još pričekati. I to ne samo za "zimske" mjesece, nego i za bliski nam studeni, koji nakon iznadprosječno toplog sljedećeg tjedna već daje nadu ljubiteljima hladnijeg vremena, pa i snijega. Hoće li se te nade ostvariti valja pratiti kratkoročnije prognoze, do sedam dana unaprijed, a one dugoročnije pratiti s oprezom - jer njihova vjerojatnost ostvarenja nije velika - dodao je.

