Vojni helikopter hitno prevezao teško bolesno dijete iz Dubrovnika u Split: 'Najveća nam je motivacija spasiti život'

'I DALJE NE ZNAM ŠTO SAM SKRIVIO'

Oglasio se Mile Kekin: 'Strpali su me u maricu, skinuli mi vezice, spremili me u ćeliju...'

"Keep on rocking in a free world. Vidimo se sutra na koncertu", napisao je Kekin uz fotografiju tenisica – na jednoj nedostaje vezica.