Tko je najmlađi šef u povijesti Osijeka? S 15 godina s mosta skočio u Dravu, a prvi radni dan završio u oblaku dima

Kad mi je bilo 15 godina, skočio sam s visećeg pješačkog mosta u Dravu. No da mi sin Nikša kaže da će skočiti s mosta, rekao bih mu da ne smije. Da mi kaže da je to već učinio, dao bih mu do znanja da ne smije ponoviti