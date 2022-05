Tko će prvi pobjeći pred jurećom lokomotivom: Milanović ili Plenković?

Sve novine pisale su o "jezivom izazovu" koji je u vrijeme TikToka postao ponovno popularan među riječkim školarcima – igra "škarice". Cilj je u zadnjem trenu pretrčati dvosmjernu ulicu između jurećih automobila ili pak preletjeti ispred trubeće lokomotive. Dok frendovi to snimaju i vješaju o virtualne mreže. Izgleda da je luda boginja sreća za sada bila milostiva. A i škole su odmah reagirale i osnovale timove za psihološke krizne intervencije. No, nema nikakve pomoći onima koji su izišli iz još iz Šuvarovog obrazovnog eksperimenta, a u ovom trenu drže uzde ove države.

Izazov koji je Andrej Plenković uputio Zoranu Milanoviću izgleda baš kao osmišljen za TikTok: Ti stani pred jureću lokomotivu, a ja ću snimati! I eto, Milanoviću ne treba dvaput reći, on se baca pred željezničku kompoziciju na kojoj na svakom vagonu velikim slovima piše: NATO. Ne boji se taj dronova, patriota, krstarećih projektila, nedajbože nekakvih rafala. Stoji na pruzi razdrljenih grudi kao Ajant na stijeni: Milosti ne tražim niti bih vam je dao! Naravno, barem jedan krstareći torpedo već je u cijevi, s njegovim imenom na nosu.

Sve vas bum optužil, uzvikuje Milanović, “šarajući malo” i lijevo i desno, prijeteći svakom saborskom zastupniku koji podigne ruku za Finsku i Švedsku, a pritom izda Bosnu i Hercegovinu, da će ih proglasiti domaćim izdajnicima, kvislinzima, prodanim dušama. Usput preventivno i udbašima, kako se ne bi netko dosjetio i njemu nalijepio zaslužemni epitet zaštitnika udbaških ubojica. Naravno, mnogo bi mu lakše bilo povjerovati da njegov otpor širenju NATO-a ima ikakve veze s izbornim zakonom u BiH – da nije i prije opetovano prijetio da će se suprotstaviti svakom širenju NATO-a, uopće pritom ne spominjući BiH.

Plenković mu je jasno poručio - ako si doista takav frajer, onda se ne skrivaj iza Sabora, nego odmah na summitu NATO-a u Madridu u lice Joeu Bidenu reci da ulažeš veto i da ne daš Finskoj i Švedskoj da pristupe NATO-u! No, što Milanović može, osim poput Hruščova lupiti cipelom po stolu, uzviknuvši NJET! u lice Bidenu? Obaviti ritualni politički harakiri pred vascelom svjetskom javnošću, proklinjući NATO-ove bogove i boginje, “sve redom bezveznjake”, kako on to otvoreno kaže. No, on se, za razliku od svoje prethodnice, on se niti ne nada konkurirati na mjesto glavnog tajnika NATO-a. Njegova predstava je ipak za domaću publiku, zaboli njega nešto kakve će to posljedice po Hrvatsku imati na vanjskopolitičkoj sceni.

– Moja mama je zgrožena mojim načinom komunikacije u svojoj 85. godini života, ali kad bih govorio uspavljivački kao Plenković, onda me nitko ne bi slušao! Priznanje je to koje mnogo govori. No, tko će njega slušati u Madridu? Najvjerojatnije je da mu NATO-ovi skretničari neće niti dati priliku za govor za glavnom govornicom, te da će se on sa svima obračunavati samo za kamere hrvatskih televizija.

Jasno da će glasanje o pozivnici za Finsku i Švedsku biti prebačeno na veleposlanike pri NATO-u. A jedva da je zamislivo da bi Mario Nobilo poslušao Milanovića umjesto Plenkovića.

Vjerojatnost da će NATO-ova kompozicija pred njim i najmanje skrenuti smjer, infinitezimalno je mala, a kad bi zbog njegovog pritiska, ravnog pritisku komarca na vjetrobranu lokomotive, doista došlo do promjene izbornog zakona u BiH, zaslužio bi da do kraja života brišemo pod pred njim kao da igramo curling. Umjesto što brišemo pod s njim, zbog ludosti koja Hrvatsku može skupo stajati.

Valja uočiti: ovo nije tipični primjer veta jedne države koja blokira drugu dok se ne ostvare neki njeni politički ili materijalni interesi. Ovaj put to dolazi u jeku najgore sigurnosne krize na europskom kontinentu, u trenutku dok Ukrajina gori pred naletima piromana iz Kremlja. U kakvoj je opasnosti Finska, pita retorički Milanović, koji je prije dva mjeseca to isto pitao za Ukrajinu. Čovjek koji je otvoreno govorio da je širenje NATO-a "apsolutno napad na Rusiju". Finska pak itekako ima razloga strijepiti pred prijetnjama nervoznog susjeda lakog na obaraču, koji ju je u povijesti već više puta napao. I baš ničim nije zaslužila ovakvu ucjenu. Usput, to je država koja podržava promjenu izbornog zakona kakvu traže Hrvati u BiH! A Hrvatska nije zaslužila prorusku naljepnicu koja će joj zbog ovog Milanovićevog ispada zasigurno biti nalijepljena.

Nažalost, mnogi ga itekako slušaju, uostalom, takav karakter kakav jest dobio je milijun i kusur hrvatskih glasova. Zlatne ribice na “desnici” i “ljevici” spremno su zagrizle Milanovićev finski mamac, a one u Mostaru uz to i švedsku udicu i NATO-ov štap. Ne, nisu oni spremni bojkotirati izbore u BiH, tu su realpolitični, kažu da je to utopija, ali svejedno očekuju da RH zrinskofrankopanski stavi glavu na panj za nešto što je – unaprijed osuđeno na poraz.

