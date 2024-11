Svjedok vidio muškarca koji je ostavio mačiće, za odvjetništvo nema osnovane sumnje u kazneno djelo

Iako je Policijska postaja Labin podnijela kaznenu prijavu zbog napuštanja životinja, Općinsko državno odvjetništvo Pazin istu je odbacilo. Kako je od zaprimanja posebnog policijskog izvještaja do odluke o odbacivanju kaznene prijave prošlo samo tjedan dana, pokušali smo doznati što je u tih tjedan dana ODO Pazin utvrdilo kad je prijavu odbacilo. Posebno s obzirom na činjenicu da svjedoka i prijavitelje nitko ništa nije pitao.

O napuštenim mačićima u Labinu, svjedoku koji je vidio da muškarac ostavlja kutiju u kojoj su bile životinje, a zapisao je i registraciju automobila koji je taj muškarac vozio, te o prijavi koju je policiji podnijela Udruga za zažtitu životinja Fenix pisali smo početkom listopadu. Tražili smo tada odgovore na pitanje što se događa s prijavom, s obzirom na to da udruga od lipnja, kad se sve dogodilo, nije mogla dobiti informacije. Iz ODO-a Pazin odgovorili su nam: "Nakon provedenih izvida i nakon što su utvrđene sve okolnosti događaja, odvjetništvo nije utvrdilo postojanje osnovane sumnje da je počinjeno kazneno djelo te je 18. lipnja donijelo rješenje kojim se odbacuje kaznena prijava protiv 62-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog kaznenog djela napuštanje životinja iz čl. 205.a st. 1. Kaznenog zakona".

Foto: Udruga Fenix

Kakvi su to izvidi provedeni u tjedan dana i što je utvrđeno, odgovore smo potražili u Državnom odvjetništvu RH. Nakon gotovo mjesec dana uputili su nas ponovno na ODO Pazin, odnosno Županijsko državno odvjetništvo u Puli. Na upit odgovaraju nam iz ODO-a Pazin i ponavljaju da su o prijavljenom događaju zaprimili posebno izvješće Policijske postaje Labin.

– Iz navedenoga proizlazi da su tijekom postupka obavljeni obavijesni razgovori, pribavljena je dokumentacija te je provedeno ispitivanje osumnjičenika kod policije. Na temelju prikupljenih podataka ovo državno odvjetništvo je utvrdilo da u konkretnoj situaciji ne postoji osnovana sumnja da je osumnjičenik počinio kazneno djelo napuštanje životinja iz čl. 205.a st. 1. Kaznenog zakona, zbog čega je, kako smo vas ranije izvijestili, donijelo rješenje kojim se odbacuje kaznena prijava – kažu u svom odgovoru.

Što u izvješću piše i što je rekao osumnjičenik nije nam poznato, očito je to bilo dovoljno da se oni koji provode zakone ne zamaraju činjenicom da za napuštanje mačića nitko neće odgovarati, iako je to kazneno djelo. Kutija u kojoj su mačići ostavljeni zatvorena je ljepljivom trakom, da ne odšetaju prije nego ih nađu oni koji su ih i spasili. Mjesto na kojem su ostavljeni nije slučajno odabrano, jer dobro se zna tko tu dolazi hraniti mačke. Sve je osmišljeno, ali onima koji bi to trebali dokazati i nešto poduzeti nije nimalo sumnjivo, točnije, nema osnovane sumnje. Mačići su napušteni, ali pred zakonom ipak nisu napušteni. Je li ovo ogledni primjerak kako na brzinu riješiti predmet i spremiti ga u ladicu. Može li i hoće li napuštanje životinja postati kazneno djelo ili će to ostati samo na papiru?