Šverceri su treći najveći 'dobavljači' cigareta u svijetu, Poljska hot spot za proizvodnju ilegalnih cigareta

Jeftina kutija ilegalnih cigareta ili duhana za motanje čini se kao jednostavan način za uštedu novca. No takva transakcija dio je ogromnog globalnog problema i vjerojatno najrašireniji oblik sive ekonomije koji ne šteti samo punjenju državnog proračuna i potrošačima, nego i tvrtkama, proizvođačima cigareta, trgovcima u maloprodaji i veleprodaji te gospodarstvu općenito, a usto je i prijetnja nacionalnoj sigurnosti i regionalnoj stabilnosti zbog svoje povezanosti s organiziranim kriminalom, čulo se ovih dana na radionici za novinare Japan Tobacco Internationala (JTI) u Ženevi.

Procjenjuje se kako se u svijetu godišnje konzumira čak 570 milijardi komada ilegalnih cigareta, od 10 popušenih barem je jedna nezakonito proizvedena ili prokrijumčarena, a dok zakonite tvrtke trpe, kriminalne skupine napreduju usmjeravajući enormne profite od ilegalnih cigareta u još štetnije aktivnosti – pranje novca, mito, korupciju, trgovinu ljudima, krijumčarenje oružja i ilegalnih droga, čak i terorizam. Razmjeri ilegalne trgovine duhanom ne smiju se podcijeniti – jer, kad se sve skupa uzme u obzir, predstavljaju trećeg najvećeg 'dobavljača' duhana u svijetu, dok procijenjeni gubitak poreznih prihoda na globalnoj razini iznosi 50 milijardi dolara. To znači da bi na svakih 1% koji bi eventualno 'vratile' od kriminalaca, države efektivno povećale prihode i za 500 mil. dolara.

Eugenijus Cikockas, direktor za borbu protiv nelegalne trgovine za istočnu Europu JTI-ja, kaže kako su tri tipa ilegalnih duhanskih proizvoda – originalni proizvodi preusmjereni iz legitimnog opskrbnog lanca i prodani 'kod kuće' bez plaćanja domaće carine, krivotvorine koje podrazumijevaju ilegalno proizvedene registrirane brendove bez odobrenja vlasnika zaštitnog znaka i bez plaćanja carine te tzv. illicit whites – marke cigareta koje su zakonito proizvedene u jednoj zemlji, ali su prokrijumčarene u drugu zemlju u kojoj nisu legalno prisutne.

Što su cigarete skuplje, odnosno porezi država veći, veći je i udio crnog tržišta. Ono je, primjerice u Velikoj Britaniji u lanjskoj godini raslo 15% u odnosu na 2022., a kako, primjerice, kutija cigatreta u Francuskoj košta i 12-13 eura, gotovo svaka druga (45%) nije iz Francuske nego iz Njemačke, Španjolske... Istočna Europa i Adriatic regija također su ugrožene ilegalnom trgovinom, pri čemu, kao i u Francuskoj, prednjače švercani originalni brendovi iz okolnih zemalja (illicit whites). Istraživanje vodećih duhanaca, koje podrazumijeva i kopanje po kontejnerima u potrazi za praznim kutijama cigareta, pokazalo je, naime, kako je u Hrvatskoj udio takvih cigareta na tržištu 5,1%, Srbiji 4,1, u Sloveniji čak 16,5%, susjednoj Mađarskoj 13,1%. S druge strane, hrvatska Carinska uprava lani je na području Hrvatske oduzela 8,3 milijuna komada različitih vrsta i marki cigareta, 66,1 tonu duhana (rezanog i u listu) te 7,9 tona duhana za nargile, a u prvih devet mjeseci 2024. 5,6 milijuna cigareta te 22 tone duhana (9,8 tona duhana u listu, 8,9 tona sitno rezanog duhana te 3,1 kg duhana za nargile).

A ne samo da porezni obveznici i vlade zbog ilegalnog tržišta gube vitalne prihode - bez kontrole kvalitete i propisa, potrošači nemaju jamstva ni što puše. Digitalno doba još više je pospješilo nove, često slabo regulirane načine kupnje i prodaje robe. No treba biti svjestan da jeftino proizvedene ilegalne cigarete sadrže sve vrste kontaminanata poput prljavštine, štakorskog izmeta, olova i kadmija, upozoravaju iz JTI-ja.

– Proizvodi koji nisu registrirani su opasni i toga moraju biti svjesne sve vlade i potrošači – napominje Cikockas, ističući kako je u istočnoeuropskoj regiji Poljska glavni hot spot u proizvodnji ilegalnih cigareta. U razdoblju od 2022-2023 do 96% svih prijavljenih zapljena koje su se odnosile na brendove JTI identificirano je kao falsifikat, a toga nisu pošteđeni ni brendovi drugih proizvođača u EU. Iako je to u konačnici odgovornost vlada, ta se borba može dobiti samo ako sve strane – javne i privatne – rade zajedno u partnerstvu pa je suradnja JTI-ja s tijelima poput OLAF-a, Europola i HMRC-a u Ujedinjenom Kraljevstvu u 52 globalna projekta samo lani rezultirala s 9 zatvorenih ilegalnih tvornica, 687 milijuna zaplijenjenih komada cigareta te hapšenjem 256 osumnjičenih osoba. Jedna od ilegalnih tvornica, primjerice, nalazila se u Španjolskoj, na farmi konja. Na prvi pogled ništa se nije isticalo, a ispod zemlje s ulazom od svega 2x2 metra protezao se pravi grad krijumčara s pogonom, kontejnerima za stanovanje, čak i dvoranama za fitness. – Za ilegalnu tvornicu dovoljno je pola milijuna eura i već u dva mjeseca se taj posao isplati – tvrdi Cikockas.

Puno je razloga zašto su ilegalne cigarete privlačne kriminalcima. Kazne koje se izriču za prodaju ilegalnih cigareta i drugih ilegalnih duhanskih proizvoda u pravilu su blage, naročito u usporedbi s drugim ilegalnim aktivnostima. Procjenjuje se da je to zločin niskog prioriteta, 'bez žrtava' i niskorizičan. Troškovi proizvodnje krivotvorenih cigareta vrlo su niski, a tvornice u dijelovima Europe, Bliskog istoka, Azije i diljem svijeta mogu ih proizvesti za samo nekoliko centi po komadu – a na njih ne plaćaju ni porez. Lako ih je i jeftino lažirati, lako prokrijumčariti i nude visoke profitne marže uz mali rizik. Samo jedan prokrijumčareni kontejner krivotvorenih cigareta u Europu kriminalcima može donijeti između 3 i 5 milijuna dolara. Zna li se kako su propisi država sve rigorozniji po pitanju pušenja - sve više zemalja zabranjuje i izlaganje duhana na policama trgovina, a uvodi se i jedinstveno pakiranje robnih marki - tako je i mnogo lakše lažne cigarete i druge ilegalne duhanske proizvode predstaviti kao 'prave' – u usporedbi s, primjerice, lažnom dizajnerskom torbom, čulo se na radionici.

– Najmoćnije oružje u borbi protiv ilegalne trgovine je promišljena regulativa koja bi kriminalcima trebala otežati, a ne olakšati život, te potaknula potrošače da kupuju od legitimnih prodavača - istaknuto je te naglašeno kako pretjerana regulacija zapravo pogoršava stvari. Visoko oporezivanje, zabrana tradicionalno popularnih duhanskih proizvoda s okusom, poput mentola, i takozvana ‘obična’ ambalaža služe samo za poticanje potrošača na kupnju jeftinijih alternativa koje nude kriminalci, stoga je ključno da svi zauzmemo stav protiv onih koji stoje iza ilegalne trgovine duhanom i radimo zajedno na što cjelovitijem iskorijenjivanju problema – smatraju iz JTI-ja.

Prema nedavno objavljenom izvješću KPMG-a, u 2023. je udio ilegalnih cigareta u ukupnoj potrošnji u RH bio 3,4%, što je godišnji pad od 16%, dok najnovije IPSOS-ovo istraživanje govori kako se potrošnja neoporezovanog rezanog duhana u 2024. smanjila 33,8% na godišnjoj razini. Dobar rezultat posljedica je koordiniranog pristupa hrvatskih institucija u suzbijanju ilegalne trgovine duhanskim proizvodima, od racionalne trošarinske politike i kontinuiranog 'finog' podešavanja domaćeg regulatornog okvira, preko uvođenja sustava sljedivosti i praćenja duhanskih proizvoda te ograničenja unosa duhanskih proizvoda iz trećih zemalja pa do jačanja nadzora i zapljena od strane nadležnih institucija, kazalo su nedavno iz Koordinacije za duhanske proivode HUP-a i Carinske uprave. S osnove trošarina i poreza na duhanske proizvode, prihodi državnog proračuna RH od 2020. do 2023. porasli su tako 33,2%, na više od 890 milijuna eura, a u 2024. su prvi put premašili milijardu eura.

U Hrvatskoj je nedavno završeno e-savjetovanje o novom prijedlogu izmjena Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda prema kojemu se, među ostalim, mlađima od 18 zabranjuje prodaja cigareta, električnih cigareta, bezdimnih duhanskih i biljnih proizvoda za pušenje, kao i nikotinski proizvodi među kojima se nalaze i nikotinske vrećice, popularne među mladima. U zakonu se slijedom europske direktive uvodi i novi pojam "grijani duhanski proizvod", a novost je i zabrana upotrebe aroma i u takvim proizvodima. U slučaju pojave nekih novih duhanskih i srodnih proizvoda, koji nisu regulirani, ministru zdravstva daje se ovlaštenje da naredi zabranu uporabe tih proizvoda na rok do 12 mjeseci. Iz HUP-ove Koordinacije duhanskih proizvoda to su kritizirali, kao i činjenicu da se grijani duhanski proizvodi, e-cigarete i nikotinske vrećice svrstavaju u istu kategoriju zabrana zajedno s klasičnim cigaretama što, tvrde, "stvara dodatnu pravnu nesigurnost, koči inovativnost i poduzetničku aktivnost te kreira nepovoljno poslovno okruženje u Hrvatskoj". Iz JTI-ja kažu kako sukladno predloženom zakonu podržavaju regulaciju proizvoda i spremni su usklađivanje poslovanja u skladu s novim regulatornim zahtjevima kao i do sada, poštujući sve primjenjve propise.

– Vezano za prijedlog izmjena Zakona smatramo da se u suštini samo jasnije reguliraju već postojeće odredbe u odnosu na duhanske i srodne proizvode, a koji se sada izričito navode. Novina svakako jest ograničenje uporabe nikotinskih proizvoda kao i zabrana prodaje istih osobama mlađim od 18 godina, a što smatramo prijeko potrebnim kako bi se precizirala i definirala pravila ponašanja na tržištu vezana za tu kategoriju proizvoda, a u skladu je i s našim kodeksom ponašanja i marketinškim načelima. Naravno, punoljetne osobe trebaju imati pravo izbora među proizvodima koje koriste, svjesne svih rizika koje takvi proizvodi nose – kazala je Darija Dretar Janežić, voditeljica korporativnih poslova i komunikacija JTI-ja Zagreb.

Za Ilicu svi znaju, a jeste li znali koja je najmanja ulica u Zagrebu: Stara je više od sto godina