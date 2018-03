Suvenir po receptu časnih sestara

Kad se u davnom 12. stoljeću časne sestre benediktinke na Rabu pripremale tortu u kojoj prevladavaju domaći bademi, maraskino, kora od naranača i limuna, nisu mogle ni zamisliti da peku slasticu koja će ostaviti traga za daleku budućnost. Svoju su rapsku tortu tada pripremale za papu, u čast njegovu posjetu, a taj je kolač do danas postao jedan od zaštitnih znakova Raba i Kvarnera, suvenir, brend. Dakako, Rabska je torta domaćima znana sve to vrijeme, ali onu originalnu, prema receptu sestara benediktinki, moglo se do prije četvrt stoljeća kupiti isključivo kod njih.

Vinski odgovor

– Da, do prije 25 godina tortu se moglo kupiti samo kod njih, a danas se Rabska torta prodaje po cijeloj Hrvatskoj i u inozemstvu. Oduvijek je ona svojevrsni zaštitni znak Raba, ali tek sada, kada turistima pričamo njezinu cijelu priču, otkrivamo u kojoj je to mjeri... – kaže Josip Brna iz Kuće Rabske torte, u kojoj se ta slastica može kušati, kupiti, ali i u kojoj se može poslušati cijela priča. – Smatram da svaki grad, otok, mjesto može i treba imati ovakvu priču. Zašto ne bismo imali kuću paškog sira ili drniškog pršuta? Nama se pokazalo da su gosti željni ovakvih priča. Rabsku tortu pripremamo po originalnom receptu, s domaćim namirnicama i to je kvaliteta koju je gost spreman posebno i platiti. Nikome nije problem za jedan komad torte dati 19 kuna – kaže naš sugovornik, koji za Uskrs očekuje da se prodaja Rabske torte višestruko poveća.

Ovaj rapski specijalitet može se, inače, naći i u domaćim zračnim lukama, specijaliziranim delikatesnim trgovinama diljem zemlje, u jednom trgovačkom lancu dio je i projekta “Okusi zavičaja”. Ovih će dana mnogi gosti na Kvarneru zasigurno probati i tzv. golubice, tijesto savijeno u pletenicu, koje se, iako je slatko, jede uz šunku, luk i jaja. Kvarnerski vinari, poput svih dobrih domaćina, za svako jelo imaju i vinski odgovor. Recimo, s Rabskom se tortom, kažu, najbolje sljubljuju desertna vina, posebno desertno slatko vino muškat ili prošek.

Presnec i povitica

– Apsolutno, desertna vina idealno idu uz naše lokalne slastice. Naši su to ugostitelji prepoznali i u mnogim će ovdašnjim restoranima domaćini ponuditi autohtona desertna vina i uz, recimo, presnec, tradicionalnu krčku poslasticu s mladim ovčjim sirom ili uskrsni kolač poviticu – kaže vrbnički vinar Ivan Katunar, koji kaže da se već uz uskrsni doručak može popiti čašica aperitivnog vina poput, primjerice, pjenušavog brut vina Biser žlahtine.

Za ručak, kada će se na mnogim kvarnerskim stolovima naći janjetina, ovaj vinski znalac savjetuje žlahtinu, dok uz krčki sir preporučuje čašu vina Sansigot. Inače, na Kvarneru se ovaj vikend sprema više gastronomskih manifestacija, s prigodnim sezonskim ili uskrsnim menijima u tamošnjim restoranima. Primjerice, na Krku će se u određenim restoranima moći uživati u menijima sa šurlicama i šparogama, u Crikvenici se spremaju tradicionalna uskrsna jela itd. U Opatiji će se pak gosti, nakon obilnog uskrsnog doručka, moći pridružiti potrazi za pisanicama. Dakako, posjetitelji kvarnerske rivijere neće tijekom uskrsnih blagdana uživati samo u ljekovitoj klimi, ukusnoj hrani i dobrim vinima. Domaćini su se pobrinuli i za druge sadržaje i organizirali brojne koncerte primorske i druge glazbe, izložbe, radionice... Hotelski će gosti, dakako, uživati i u kupanju na hotelskim bazenima, a domaćini računaju i s izletnicima, koji će do njih skočiti i na samo jedan dan, kako bi se prošetali na morskom zraku i, naravno, nešto ukusno pojeli.