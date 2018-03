Mali Lošinj kao zelena destinacija u svjetskom vrhu

Biti u društvu najbolje održivih svjetskih turističkih destinacija velika je čast, ali i prava nagrada svima koji su vrhunsku turističku ponudu uklopili u prirodu.

Upravo takvu lokaciju Hrvatska ima na Lošinju. Na najvećem svjetskom turističkom sajmu, ITB-u u Berlinu, gdje su dodjeljivane nagrade za najbolje od Top 100 održivih destinacija svijeta, Mali Lošinj osvojio je drugo mjesto u kategoriji Best of the Planet – Best of Mediterranean. Samo za ulazak u Top 100 održivih destinacija svijeta bilo je potrebno zadovoljiti 15 glavnih kriterija koji destinaciju čine odgovornom i zelenom. Ocjenjivalo je 40 međunarodnih top stručnjaka u turizmu i održivosti. – Održivost je ključna za naš otok vitalnosti, a suradnja sa stanovnicima, brojni projekti održivog kulturnog i zdravstvenog turizma te mnogobrojne investicije preduvjet su za razvoj cjelogodišnjeg turizma. Među prvima u Hrvatskoj uključili smo se u projekt Europske komisije; Europski sustav pokazatelja za turizam za održiva odredišta – ističe Dalibor Cvitković, direktor TZ-a Malog Lošinja.

No, cijeli je niz parametara zbog kojih otok Lošinj zaslužuje biti u vrhu svjetske turističke ponude. Lošinj ima jedinstvenu ljekovitu klimu, više od 1200 miomirisnih biljnih vrsta i više od 2500 sunčanih sati godišnje u kojima možete uživati dok pješačite ili planinarite na više od 250 kilometara uređenih staza duž pet otoka cresko-lošinjskog arhipelaga. Nije stoga ni čudno da je Lošinj još krajem 19. stoljeća proglašen klimatskim lječilištem i oporavilištem. Aromatske biljke koje rastu na otoku dio su i bogate gastronomske ponude brojnih restorana Lošinja, ali i lječilišnih i wellness tretmana u tamošnjim hotelima. Lošinj se može pohvaliti i nekim od najluksuznijih hotela i vila na Jadranu, koje nude i privatne bazene, kuhare, čak i batlere. A osim u šetnji brojnim stazama, planinarenju, paraglidingu, tenisu, penjanju po stijenama, kupanju, gosti na otoku mogu uživati i u vožnji biciklom, ali i u nizu kulturnih posebnosti od kojih se posebno izdvaja Muzej Apoksiomena.