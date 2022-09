Sustav povratne naknade za boce: Zašto se događaju zastoji?

Što se to događa sa sustavom povratne naknade za ambalažu? Pitaju se to građani koji su nailazili na probleme s povratom ambalaže u nekim gradovima, posebice na obali. Žale se da nisu mogli predati ambalažu, a izgovori trovačkih centara i manjih trgovina bili su uglavnom da nemaju dovoljno prostora za prihvat ili da nemaju dovoljno zaposlenih koji bi dežurali i preuzimali ambalažu. Povratna naknada uvedena je kako bi se potrošače poticalo da otpadnu ambalažu od pića vrate prodavatelju i za to prime iznos povratne naknade od 50 lipa po komadu. Naknadu plaća proizvođač/uvoznik i zaračunava je trgovcu na veliko, a ovaj trgovcu na malo. Kad potrošač vrati ambalažu trgovcu na malo, ovaj mu isplaćuje 50 lipa po komadu. Upit je li dolazilo i dolazi li do zastoja u prihvatu ambalaže od građana kojima je povratna naknada dobrodošao dodatak kućnom budžetu, poslali smo Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te trgovačkim lancima.