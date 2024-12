'Super oružje' Kine koje bi moglo prestići SAD u kontroli neba: Može letjeti na rubu svemira i biti skoro nevidljiv radarima

Novi kineski borbeni zrakoplov, koji bi po karakteristikama mogao biti među najnaprednijim inovacijama u avijaciji na svijetu, nedavno je snimljen na jednim od svojih prvih putovanja. Ovo 'super oružje' bilo je uočeno na nebu iznad Kine, a analitičari The War Zonea vjeruju kako taj zrakoplov može letjeti sve do ruba atmosfere Zemlje i targetirati američke zrakoplove i brodove do kojih nisu ranije mogli doći.

- Ali iznad svega, ako ga PLAAF nabavi u operativnom obliku, mogao bi letjeti na velikim regionalnim udaljenostima i ležati dulje vrijeme na stanici daleko od kuće bez potpore tankera - nešto što Kini nedostaje u pogledu kapaciteta u odnosu na SAD - objašnjavaju iz The War Zonea.

🚨🇨🇳CHINA TESTS NEW "SPACE CAPABLE" FIGHTER JET



Forget drones over New Jersey; China is upping the stakes with the maiden flight of its latest jet, codenamed the Baidi or White Emperor.



The 6th generation jet is designed to be an "integrated space-air fighter" that can fly at… pic.twitter.com/fCD2DunxG6 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 26, 2024

Trenutna generacija kineskih lovaca Chengdu J-20 parira američkim F-22 mlažnjacima, no noviji mlažnjak još je napredniji, a posebice je stručnjake fascinirao njegov dizajn s tri motora s kokpitom i dijamantnim krilima bez vertikalnog repa. Ovo rješenje čini avione gotovo nevidljivima na radarima jer ravne površine repa inače snažno odbijaju radarske signale. Bez tih površina, neprijateljskim radarima mnogo je teže otkriti i pratiti ove letjelice.

Apparently, a new Chinese fighter jet was spotted!



It has two intakes on the bottom and one on top of the aircraft. https://t.co/52I3O9hfDN pic.twitter.com/ev5nP3jES3 — Milad Parsian (@MiladParsian) December 26, 2024

Prvi predstavljeni model, proizveden u Chengdu Aircraft Corporation proteže se na čak 30 metara dužine, dok mu krila dosežu raspon od 20 metara, vjeruje se. Ono što ga čini posebno zanimljivim jest neuobičajena konfiguracija s tri motora - dva usisnika smještena su ispod krila, a treći se nalazi iznad trupa iza pilotske kabine.

Važna novost je mogućnost ovih aviona da djeluju zajedno s bespilotnim letjelicama. Pilot može istovremeno upravljati skupinom dronova koji prate njegov avion, što značajno povećava mogućnosti u izvršavanju različitih zadataka i misija. Predstavljanje ovih zrakoplova izazvalo je značajnu pozornost u međunarodnoj vojnoj zajednici. Američki senatori Roger Wicker i Eric Schmitt upozorili su da je "Kina na pragu revolucionarnih zračnih sposobnosti" koje bi mogle promijeniti globalnu ravnotežu snaga.

