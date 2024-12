Pogledajte što Kina gradi na umjetnom otoku: 'Bit će najveća na svijetu, uzdiže se poput izlaska sunca na istoku'

Kina je u fazi izgradnje najveće zračne luke na svijetu smještene na umjetnom otoku. Međunarodna zračna luka Dalian Jinzhou Bay, koja se gradi uz sjeveroistočnu obalu zemlje, bit će smještena na otoku površine 20 kvadratnih kilometara. Zračna luka će imati četiri uzletno-slijetne staze i putnički terminal od 900.000 četvornih metara, prema informacijama iz zračne luke.

Njeni operateri ciljaju na 80 milijuna putnika godišnje kroz 540.000 letova, a prva faza trebala bi biti otvorena 2035. godine. "Najveća offshore zračna luka u zemlji polako izrasta iznad razine mora poput izlaska sunca na istoku", stoji u objavi Međunarodne zračne luke Dalian Jinzhou Bay na kineskoj društvenoj mreži WeChat.

Kada bude dovršena, postat će najveća zračna luka na svijetu na umjetnom otoku, nadmašujući i Zračnu luku Hong Kong (HKG) i Zračnu luku Kansai u Japanu (KIX). "Bilo je velikih izazova u gradnji", rekao je Li Xiang, glavni inženjer tvrtke Dalian Airport Construction and Development Co., Ltd., za državne medije u listopadu, "jer projekt ima složene geološke uvjete, velike poteškoće u bušenju i visoke zahtjeve za kvalitetom uz stroge rokove izgradnje".

Dalian, grad sa 7,5 milijuna ljudi, već dugo je prometno čvorište zbog svoje blizine Japanu i Južnoj Koreji. Zračna luka Dalian Zhoushuizi, međunarodna zračna luka grada koja radi gotovo cijelo stoljeće, već je dostigla svoj maksimalni kapacitet i nekoliko puta je proširivana posljednjih godina, prema Yicai, novinama povezanim s državom.

Grad je započeo izbor lokacije i radove na demonstraciji nove zračne luke 2003. godine, no izgradnja je počela tek prije nekoliko godina, prema državnim lokalnim medijima. Nove zračne luke ključni su dio rasta kineskog zrakoplovstva. Zemlja je na putu da prestigne Sjedinjene Države i postane najveće tržište zračnog prometa na svijetu.

Druga zračna luka u Pekingu, Daxing (PKX), otvorena je uz veliki spektakl 1. listopada 2019., na 70. godišnjicu osnivanja Narodne Republike Kine. Tada su kineski dužnosnici rekli da će zemlja do 2035. godine trebati 450 zračnih luka kako bi zadovoljila potražnju.

