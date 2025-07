Sumnjiče ga da je uslijed psihičke bolesti bagerom ubio očuha

Mladić (22) koji se sumnjiči za ubojstvo svog 56-godišnjeg očuha učinio je to uslijed svoje psihičke bolesti. Utvrdilo je to tužiteljstvo koje je nad 22-godišnjakom nakon uhićenja provelo psihijatrijsko vještačenje. U međuvremenu, mladiću je određen istražni zavor jer ga se sumnjiči za teško ubojstvo te je na koncu protiv njega ŽDO Split pokrenuo istragu. S obzirom na to da je utvrđeno da je teško ubojstvo koje je počinio, počinio uslijed psihičke bolesti, vjerojatno će biti poslan u Bolnicu za osobe lišene slobode (BOLS) te će u njoj boraviti dok mu traje istražni zatvor.

Mladića se sumnjiči da je 28. lipnja poslijepodne u Seocu kraj Omiša, nakon verbalne prepirke i uslijed psihičke bolesti bagerom napao i usmrtio 56-godišnjeg očuha. Nakon toga je pobjegao, no policija ga je brzo našla i uhitila.