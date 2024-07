Sukob Splita s noćnim barovima oko radnog vremena

Splitska gradska uprava objavila je Izvješće o provedenom javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga te odluke na koje su stigle čak 92. primjedbe, a najzanimljiviji dio izvješća su prijepori Grada s barovima o regulaciji radnog vremena od 21:00 do 6:00, prenosi portal Dalmacija Danas.

Iz Grada tvrde kako je cilj dopuna "očuvanje izvanredne univerzalne vrijednosti svjetskog dobra, s naglaskom na očuvanje kontinuiteta života u povijesnoj jezgri" prema planu upravljanja starom gradskom jezgrom. Ugostiteljski objekti koji spadaju u skupinu "barova" i ispunjavaju uvjete za rad noću bi tako mogli raditi 24 sata od 1. svibnja do 31. listopada, a isti na prostoru Trumbićeve obale, Trgu dr. Franje Tuđmana, Trgu Republike, Obali Hrvatskog narodnog preporoda i Obali Lazareta bi radili do 01:00, a petkom, subotom i dan uoči blagdana do 02:00.

Iz Cluba 305 smatraju da je radno vrijeme takvih barova propisao zakonodavac i da ga lokalna uprava ne može mijenjati, ali iz Banovine tvrde drugačije.

"Zakonodavac je načinio razliku između ugostiteljskih objekata koji obavezno rade i onih koji mogu raditi u određenom vremenskom razdoblju, iz čega nedvosmisleno ne proizlazi da noćni barovi obvezno moraju raditi do 6:00 sati", jedno je od obrazloženja iz Banovine. Naveli su i kako će "Izmjena i dopuna Odluke bit u svakom slučaju poslana na ocjenu zakonitosti nadležnom ministarstvu".

Ugostitelji su angažirali odvjetnike smatrajući da im grad ugrožava poslovanje i preduhitrili Banovinu u dobivanju pravnog mišljenja nadležnog Ministarstva turizma i sporta kojeg potpisuje ravnateljica Uprave za sustav turističkih zajednica, kategorizaciju i pravne poslove Monika Udovičić. Pismo je stiglo samo koji dan prije formiranja izvještaja o javnom savjetovanju i kaže sljedeće: "Ugostiteljski objetki iz skupine "Barovi" koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnom propisu, a to su vrste objekata Noćni klub, Noćni bar i Disco klub, mogu raditi noću od 21:00 do 06:00 sati, samo u zatvorenim prostorima te im se sukladno odredbama Zakona odlukom tijela jedinice lokalne samouprave ne može mijenjati propisano radno vrijeme", a zatim se navodi i kako se navedeno odnosi samo na Noćne klubove, Noćne barove i Disco klubove.