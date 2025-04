Trump progovorio o novom američkom planu za Ukrajinu: Jednostavno ćemo reći 'vi ste glupi, vi ste imbecili', i povući se

Američki predsjednik Donald Trump upozorio je u petak da su Sjedinjene Države spremne "jako brzo" prijeći na nešto drugo ne postignu li Moskva i Kijev dogovor o okončanju rata. Ne može se reći "precizan broj dana, ali želimo ovo brzo riješiti", rekao je Trump u Bijeloj kući. Američki državni tajnik Marco Rubio zaprijetio je ranije u petak da će Sjedinjene Države "prijeći na nešto drugo" utvrde li da mir "nije moguć".

"Sjedinjene Države imaju druge prioritete", rekao je Rubio uoči odlaska iz Francuske, nakon niza sastanaka s Ukrajincima i Europljanima u Parizu. "Ako iz ovog ili onog razloga, jedna od dviju strana jako oteža stvari, jednostavno ćemo reći: 'Vi ste glupi, vi ste imbecili, vi ste grozni ljudi' i povući se", rekao je Trump. "Ali nadam se da nećemo morati to učiniti", naglasio je.

Trump je u ožujku predložio bezuvjetni i potpuni prekid vatre, što je Kijev u načelu prihvatio pod američkim pritiskom, no Vladimir Putin nije.Bijela kuća zatim je postigla dogovor s dvjema stranama o prekidu napada na energetsku infrastrukturu na 30 dana. No Kremlj smatra da je taj moratorij istekao. Na pitanje želi li Putin dobiti na vremenu, Trump je odgovorio: "Nadam se da ne." "Uskoro ću vam to reći", dodao je. "Nitko se meni ne ruga, nastojim pomoći", rekao je. Amerikanci, Europljani i Ukrajinci dogovorili su se u četvrtak u Parizu da će se ponovno sastati idući tjedan u Londonu radi novih razgovora o okončanju rata u Ukrajini.

