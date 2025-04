Meloni pred Trumpom prekinula prevoditeljicu i sama prevela svoju izjavu na engleski

Prevoditeljica koja radi za talijansku premijerku Giorgiu Meloni javno se ispričala nakon što je očito imala problema s prevođenjem za vrijeme sastanka u Bijeloj kući s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, prenosi agencija dpa u subotu. "Ono što se dogodilo najgora je stvar koja se može dogoditi jednome prevoditelju, užasno je neugodno", rekla je Valentina Maiolini-Rothbacher za subotnji Corriere della Sera. Primijetivši da se njezina prevoditeljica muči, Meloni ju je prekinula i sama prevela vlastitu izjavu na engleski jezik.

"Meloni je bila u pravu što me je prekinula. Bio je to vrlo važan sastanak i svaka je riječ imala veliku težinu", rekla je Maiolini-Rothbacher. "Srećom, nisam rekla ništa glupo", dodala je. Pojasnila je da je prvi put bila u Bijeloj kući, da nije dobila nikakvu pomoć i da je oko nje bilo vrlo bučno. Trump joj se u jednom trenutku obratio riječima "Molim Vas, molim Vas ...". Maiolini-Rothbacher je kazala da ju je sve to vjerojatno zbunilo.

Prevoditelji su obično prisutni na međunarodnim sastancima, s obzirom na to da politički lideri radije u komunikaciji u javnosti koriste svoj materinski jezik čak i kada dobro govore engleski, kao što je to u slučaju talijanske premijerke. Maiolini-Rothbacher slovi kao vrlo iskusna prevoditeljica i dosad je odradila niz važnih samita, ističe agencija dpa.