Vojnić se oprašta od Nikole Pokrivača: 'Ne možemo doći k sebi. Kad se najmanje nadate, eto tragedije. Užas, užas...'

Teška prometna nesreća koja se dogodila u petak navečer na Turanjskoj obilaznici zavila je općinu Vojnić u crno. U nesreći su poginula dva muškarca, među kojima je i bivši nogometaš Dinama i hrvatski reprezentativac, Nikola Pokrivač, koji je posljednje utakmice igrao za lokalni NK Vojnić. Druga žrtva je slovenski državljanin, rodom iz Bosne i Hercegovine. Načelnik Vojnića, Nebojša Andrić, nije skrivao potresenost. "Nismo oko sklopili cijelu noć. Sve nas je potreslo, ne možemo još uvijek doći k sebi", rekao je za 24 Sata. Dodao je kako su još dvojica igrača NK Vojnića teško ozlijeđena i hospitalizirana.

"Zavijeni smo u crno. I to pred same blagdane. Još dvojica naših nogometaša su u bolnici. Čekamo svaku informaciju, svaku vijest kako bismo znali jesu li dobro. Zasad su kritično, ali se nadamo da će se izvući i da tragedija neće biti još veća. Svima su misli usmjerene prema njima. Tragedija, velika tragedija". U Vojniću vlada velika tuga. Mještani, vidno pogođeni tragedijom, teško pronalaze riječi. "Odlaze mladi životi. Ostavio je obitelj iza sebe, tuga je velika. Zamislite kako je njegovoj obitelji. Nedavno je došao ovdje, ali je živio u Zagrebu. No poznavali smo ga. Ovo je malo mjesto, svi se znamo. Bio je zabavnjak. Mi stariji smo odlazili gledati ovdje utakmice, a za njega smo znali jer je igrao u Dinamu, ali i za reprezentaciju", rekao je mještanin Marijan.

Prisjetio se i koliko im je značilo imati tako poznatog nogometaša u lokalnoj ekipi. "Bude vam žao kad ptica ugine ili zgazite neku životinju na cesti, a gdje vam neće biti čovjeka. Nikola je bio uljudan i pristojan dečko. Nije bio s glavom u nebesima. Nama je bila čast imati takvog igrača u timu, ali eto što dođe. Kad se najmanje nadate, eto tragedije. Užas, užas..." Šokirani su i drugi mještani, poput gospođe Marije. "Čula sam, tragedija, velika tragedija. Mladi životi. Te ceste su nam odnijele previše mladih života. Ne znam što da vam kažem. Užas, užas", rekla je.

Policija je potvrdila da je nesreću izazvao upravo slovenski državljanin koji je također poginuo. On je upravljao Audijem austrijskih registarskih oznaka i započeo nepropisno pretjecanje preko pune crte. Tada je frontalno udario u BMW kojim je upravljao 40-godišnji hrvatski državljanin, a u kojem su bili Pokrivač i njegovi suigrači.