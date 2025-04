Stručnjak pojasnio što stoji iza masovnog nestanka struje: 'Ovo je samo vrh ledenog brijega, Europa mora reagirati'

Jučerašnji veliki nestanak struje u Španjolskoj i Portugalu ostavio je milijune ljudi u mraku i izazvao ozbiljan poremećaj u svakodnevnom životu. Mreže za komunikaciju bile su poremećene, semafori su prestali raditi, a dizala su ostala blokirana. Niz infrastrukturnih problema doveo je do kaosa u gradovima, a mnogi su se građani našli bez struje tijekom ponedjeljka.

Španjolski premijer Pedro Sánchez izjavio je kako će opskrba strujom biti potpuno obnovljena do utorka, a situacija je doista počela dolaziti pod kontrolu. Prema informacijama mrežnog operatera Red Electrica, gotovo 99,16 posto opskrbe električnom energijom u Španjolskoj bilo je vraćeno do 6 sati ujutro, čime je većina stanovništva ponovno dobila pristup električnoj energiji. Slična situacija bila je i u Portugalu, gdje je oko 95 posto od 6,5 milijuna korisnika imalo struju vraćenu do utorka, prema izvještaju portugalskog operatera E-Redes.

Iako je nestanak struje izazvao šok i zbrku, stručnjaci smatraju da takvi prekidi nisu potpuno neizvedivi, s obzirom na tehničke izazove koje energetski sustavi na rubu europske sinkrone mreže mogu doživjeti. Paul Harreman, voditelj tvrtke Energy Montel Analytics, istaknuo je da masovni nestanak struje u Španjolskoj i Portugalu "nije bio osobito iznenađujući", prenosi Focus.de. "Ovakvi događaji na modernim energetskim tržištima mogu se dogoditi, premda su izuzetni", rekao je Harreman.

Objašnjavajući uzroke, Harreman napominje da su zemlje poput Španjolske smještene na rubu europske sinkrone mreže, zbog čega su sklone odstupanjima u frekvenciji mreže. Otočni i poluotočni sustavi poput Španjolske, Italije i Ujedinjenog Kraljevstva imaju slabiju povezanost s ostatkom europske mreže, što ih čini ranjivijima u kriznim situacijama. "Kad postoji manja sinkronizacija s drugim zemljama, fleksibilnost i otpornost mreže moraju doći iznutra", objašnjava Harreman.

Iako se ovakav masovni nestanak struje nije dogodio od velikih incidenata u Italiji 2003. i Turskoj 2015. godine, Harreman napominje kako Njemačka, koja ima bolju povezanost sa susjednim državama, u slučaju problema na mreži može osloniti na fleksibilne kapacitete iz drugih zemalja. "Sustavi poput njemačkog mogu apsorbirati odstupanja u frekvenciji i stabilizirati mrežu prije nego što izmakne kontroli", zaključuje Harreman.

Iako je situacija u Španjolskoj i Portugalu sada uglavnom stabilizirana, stručnjaci upozoravaju na ranjivost energetskih sustava, posebno u regijama koje su slabije povezane s ostatkom Europe. Ovaj incident ponovno stavlja u fokus potrebu za daljnjim ulaganjem u infrastrukturu koja bi trebala biti otpornija na takve velike poremećaje. Za mnoge, ovo je bila snažna lekcija o važnosti izgradnje fleksibilnijih i stabilnijih energetskih mreža koje će moći podnijeti velike izazove u budućnosti.