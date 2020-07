Stranke iz oporbe redom odbile Plenkovića. Mamić: Razlog im nije dovoljno jak

Oporbenim strankama koje su odbile poziv premijera da na pojedinačnim sastancima razgovaraju o izazovima koji su pred Hrvatskom jutros se priključio i Most, čiji je čelnik Božo Petrov prethodno prihvatio poziv. Konačnu "odbijenicu" Plenkoviću stranka je objavila na Facebooku, uz poruku kako je Most zbog vitalnih interesa Hrvatske bio spreman zaboraviti na političke razlike i odazvati se sastanku u Vladi, ali da odustaju jer "očito nema želje za zajedničkim i konstruktivnim sastankom s cijelom oporbom".

Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja pojašnjava kako su poziv na sastanak prihvatili jer su prvo očekivali da će se razgovarati sa svim oporbenim strankama, budući da su i ranije bila sazvana dva takva sastanka. Plenković se, međutim, ovoga puta odlučio čelnike oporbenih stranaka pozvati na odvojene sastanke, a Most je, kaže Grmoja, pristao jer su bili prva pozvana stranka.

– Nismo željeli odbiti poziv jer bi se to tumačilo kao animozitet prema Plenkoviću. Mislili smo da će i druge stranke doći sa svojim prijedlozima mjera za Hrvatsku, no kada smo vidjeli da ostatak oporbe neće doći, sastanak Mosta i Plenkovića više nije imao nikakva smisla – kazao nam je Grmoja. Dodaje i da bi takav sastanak u trenutku dok još nije formalizirana većina u novom sazivu Sabora mogao poprimiti "svakakve konotacije". A to znači da se Most boji kako bi se njihov odlazak u Banske dvore kao jedine oporbene stranke mogao protumačiti kao naznaka da bi Plenković njihovim zastupnicima mogao podebljati minimalnu većinu od 76 ruku koju je već okupio.

Iz Mosta podsjećaju da su Plenkoviću već iznijeli svoje prijedloge mjera za pomoć stanovništvu i gospodarstvu pritisnutom koronakrizom i kako je njegova vlada neke od tih mjera provela kao svoje. Poručuju i kako ne bi imali ništa protiv da se to dogodi i s preostalim mjerama koje su predlagali, primjerice otpisom umjesto odgodom plaćanja poreza i doprinosa.

Među razlozima zbog kojih neće na sastanak s Plenkovićem druge su oporbene stranke navele i kako je neprimjereno sazivati sastanak putem telefona, budući da im službeno nije poslan ni poziv ni dnevni red takvog sastanka nego ih je o pozivu obavijestila zamjenica predstojnika Plenkovićeva kabineta Tena Mišetić. Glasnogovornik Vlade Marko Milić odgovara kako je uobičajeno da se sastanci dogovaraju na razini kabineta te da se na isti način dogovaraju i sastanci sa stranim državnicima.

Gotovo uvijek se dogovori sastanak. Nikada se ne stvaraju ovakvi problemi bez ikakvih argumenata. Ali, dobro je da hrvatski birači vide razinu odgovornosti oporbe s obzirom na ozbiljne trenutke u kojima se Hrvatska nalazi – kazao je Milić Hini, nazivajući neozbiljnima razloge za odbijanje sastanaka koje navodi oporba. Zaključuje kako oporba nije svjesna da se Hrvatska nalazi u možda najizazovnijim trenucima od Domovinskog rata i dodaje kako bi u Vladi htjeli da oporba u novom mandatu "bude puno konstruktivnija, a što manje destruktivna".

Činjenica je, međutim, da je Plenković još u ožujku tražio i dobio potporu oporbe za borbu protiv pandemije koronavirusa, da bi ih kasnije u kampanji optužio da su gospodarski, pravno i politički opstruirali obranu od virusa.

Politička analitičarka Ankica Mamić tu činjenicu ipak ne smatra dovoljnim razlogom za odbijanje sastanka s premijerom i smatra da je oporba poslala lošu poruku.

– To je bila kampanja, ona ima drugu dinamiku. Svi znamo da se u kampanji petlja i pretjeruje i okolnosti u kampanji ne mogu se uspoređivati s okolnostima nakon kampanje – kaže Mamić. Smatra kako odbijanje sastanka u situaciji u kojoj se očekuje teško razdoblje za državu i društvo nije pametno.

– Ovo nije trenutak kada treba šiljiti na oporbenom pozicioniranju, nego bi trebalo ići prema konsenzusu. Ne razumijem što oporba ovim želi postići. Ako su htjeli djelovati kao jedinstvena oporba, trebali su ranije usuglasiti što žele od premijera i onda mu to iznijeti na sastancima – drži Mamić.

Ozbiljnim ne smatra ni argument da bi se pojedinačni sastanci dok još nije formalizirana većina u Saboru mogli tumačiti kao pregovori o potpori novoj vladi. Sve se, kaže Mamić, može svakako tumačiti, ali činjenica je da Plenković ima većinu i da je to poznato još od izborne noći.

– Svatko u svačem može vidjeti loše namjere, ali jasno je da Hrvatskoj predstoji teška jesen. Iako je odgovornost prije svega na većini, ona se traži i od oporbe jer će najesen biti puno tema oko kojih će se morati tražiti konsenzus – ističe ova analitičarka.

