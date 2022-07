Što se događa u Crnoj Gori? Plaže su prazne, popunjena tek trećina privatnog smještaja

Turistička sezona ogolila je sve probleme s kojima se Budva suočava godinama - od loše, praktično nepostojeće strategije razvoja turizma, nejasnog koncepta želi li biti elitna ili masovna turistička destinacija, grad zabave ili mjesto za odmor, na činjenicu da oslanjanje na pojedinačna tržišta, istočna i regionalna, ove godine cijene su visoke, piše crnogorski portal Vijesti.me

Foto: Vuk Lajović / Vijesti.me

U špici sezone, Budva izgleda kao u proljeće

Razlog zašto je trenutno tek trećina privatnog smještaja u gradu popunjena i što se ni hotelijeri ne mogu pohvaliti popunjenošću kapaciteta, stručnjaci vide u nedolasku ukrajinskih i ruskih gostiju, ali i turista iz regije koji su tradicionalno bili ključni za dobra posjećenost u jeku ljeta. Njihov nedostatak nisu nadoknadila druga tržišta.

I dok se očekuje da bi od sljedećeg tjedna popunjenost mogla biti možda i veća, prema službenim podacima Turističke organizacije Budve, od Jaza do Buljarice trenutno ljetuje 29.707 turista, što je čak za petinu manje nego prošle godine u istoj godini. razdoblje.

Za razliku od prošlog desetljeća, kada su se podaci o broju gostiju često lažirali, odnosno "pumpale" brojke iako je u gradu bilo vidljivo manje turista, jer je često bila politička direktiva da se sezona prikaže kao najbolje moguće, novo rukovodstvo TZ Budva na čelu s Nemanjom Kuljačom odlučilo je objaviti stvarne podatke.

Foto: STEVO VASILJEVIC/REUTERS

Najčešći gosti Rusi i Ukrajinci

U privatnom smještaju odmara se 15.750 gostiju ili 32 posto manje nego sredinom srpnja prošle godine, rečeno je "Vijestima" u TO Budva, dok su u hotelima prijavljena 12.984 turista - sedam posto manje nego prošle godine.

Od ukupnog broja gostiju, njih 3.130 je iz Rusije, 2.275 iz Ukrajine, 4.587 iz Srbije, dok je 1.437 iz Bosne i Hercegovine.

Član Udruženja ugostitelja Budve, hotelijer Ivan Ivanović rekao je “Vijestima” da je sezona ispod svih očekivanja.

- Puno je razloga za to, mislim da smo bili previše optimistični s obzirom na vrlo dobru posjećenost u predsezoni. U tom periodu imali smo veliki broj turista iz Skandinavije, Njemačke, Francuske, Velike Britanije... Ali, morali smo znati da su to gosti koji tradicionalno rado dolaze u predsezoni i rijetko ljetuju u ovom periodu. Mislim da je krajnje neozbiljna svaka izjava turističkih djelatnika i iz Ministarstva turizma i iz Nacionalne turističke organizacije da ćemo u idućih godinu-dvije zamijeniti rusko i ukrajinsko tržište. Jer, općenito, strategija ili nedostatak iste, da se baziramo na tim tržištima, sada najbolje svjedoči da je to bilo krajnje pogrešno - ističe Ivanović

Foto: STEVO VASILJEVIC/REUTERS

Crna Gora prva u Europi po udjelu turizma u BDP-u

Kako je rekao, broj gostiju u hotelima znatno je manji nego prošle godine.

- Da ne govorimo o privatnom smještaju koji je u ovom razdoblju bio ‘punjen’ uglavnom gostima s Istoka i tržišta regije koje je također podbacilo, posebice Srbije. Dakle, plaćamo sve što smo radili zadnjih godina, odnosno nepostojanje ozbiljne strategije kojom bi se kompenzirao nedostatak određenog tržišta.Tu mislim na Ministarstvo turizma, NTO, možda i nedostatak komunikacije između Ministarstvo vanjskih poslova koje prati geopolitiku i donosi određene odluke s Ministarstvom turizma. Ako znamo da je Crna Gora po udjelu turizma u BDP-u uvjerljivo na prvom mjestu u Europi, to nam govori da neke odluke moramo donositi puno pametnije - rekao je Ivanović.

Foto: STEVO VASILJEVIC/REUTERS

Nepopunjeno 70 posto privatnog smještaja

Direktorica Udruženja pružatelja privatnog smještaja Crne Gore Branka Džoganović kazala je za "Vijesti" da smo ušli u špicu turističke sezone, te da je popunjenost kapaciteta privatnog smještaja trenutno oko 30 posto.

- Značajan broj gostiju, temeljem potvrđenih rezervacija, očekujemo do 20. srpnja. Uglavnom su to gosti iz regije i dijaspore. Također, uvijek imamo određeni broj gostiju koji dolaze bez rezervacije i najave. U odnosu na najave koje smo imali u pripremnom razdoblju, popunjenost kapaciteta je znatno manja, što je bilo vidljivo već u svibnju i to je trebao biti signal da moramo nešto poduzeti. Ali i dalje djelujemo stihijski, neorganizirano na lokalnoj razini i to svake godine plaćamo sve kraćom sezonom. To se ne odnosi samo na Budvu, nego manje-više na sve općine - kazala je Džoganović.

Upozorava da "privatni smještaj, jedini s povoljnom cijenom, ne može destinaciju učiniti pristupačnom".

- Svatko mora biti svjestan svoje odgovornosti i dati svoj doprinos. Ono što je na destinaciji preskupo uvijek je vidljivije i ima jači odjek. Onaj dio ponude koji je realan i pristupačan mora pronaći način da bude vidljiviji i dostupniji - nitko neće slikati račun za ležaljke koje je platio 10 ili 15 eura, nego one od 30 ili 50 eura. htjeti. Neće imati račun za večeru od 20 eura, ali će imati pivo od 5...- zaključuje.

