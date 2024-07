Zagreb noćas pogodilo snažno nevrijeme, dio grada poplavljen, na snazi tri upozorenja

U subotu oko 1 sat u noći na Zagreb i okolicu spustilo se grmljavinsko nevrijeme

Kiša je padala sve do ranih jutarnjih sati, a sa sobom je donijela osjetno niže temperature

Diljem zemlje danas je moguć nastavak noćašnjeg nevremena

Tijek događaja:

9:40 - Na snazi su žuta i narančasta upozorenja DHMZ-a zbog opasnog vremena, velikih količina oborina i grmljavinskih oluja. Iz zavoda upozoravaju na mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja građevina i teške uvjete za vožnju zbog smanjene vidljivosti i mokrih kolnika. "Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu" navode iz DHMZ-a.

9:15 - Prema najnovijim dojavama, zagrebački vatrogasci tijekom noći i jutra odradili su oko 60 intervencija. Najviše je bilo ispumpavanja podruma i uklanjanja drveća i grana s cesta.

9:13 - Čitatelj nam je dojavio da je podvožnjak Bani u Buzinu poplavljen do te mjere da se kroz njega ne može proći autom.

8:10 - Na stranici "Kad će kiša" navode da je na zagrebačkom području noćas palo i do 100 litara kiše po četvornom metru, što je više od prosječnih mjesečnih vrijednosti za srpanj. Kako se može vidjeti na njihovoj karti, sjeverno od glavnog grada mjestimice je palo malo kiše, dok je područje samo nekoliko kilometara južno ostalo potpuno suho.

8:03 - Iz Ravnateljstva civilne zaštite pišu da su od pola sata nakon ponoći do jutra zaprimili 30-ak dojava o poplavljenim podrumima, srušenim stablima na javnim površinama i vodi u stanovima. Vatrogasna postaja Zagreb odradila je, pišu na svojim društvenim mrežama, čak 19 intervencija među kojima je bilo 12 ispumpavanja, 6 uklanjanja stabala i grana i jedno uklanjanje tende.

7:35 - Danas nas, prema vremenskoj prognozi, očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme, mjestimice s obilnijom kišom i pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. U Dalmaciji česta sunčana razdoblja, osobito na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu umjerena i jaka bura, drugdje sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka uglavnom od 24 do 29, na Jadranu između 30 i 35 °C, piše DHMZ.

Za cijelu Hrvatsku na snazi su žuti i narančasti meteoalarm i to redom: u cijeloj zemlji zbog toplinskog vala koji prema meteorolozima i dalje traje, zatim zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena za sve regije osim dubrovačke, kninske i zapadne Istre, zbog opasnosti od pada veće količine kiše u kratkom vremenu za središnju Hrvatsku, a u Velebitskom kanalu i na zapadu Istre upaljen je meteoalarm zbog potencijalno olujnih vjetrova.

U nedjelju će vrijeme biti djelomice sunčano i stabilnije, no zadržat će se nešto niže temperature. Malo kiše najvjerojatnije je na istoku zemlje i u Gorskoj Hrvatskoj. Na jugu pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu jugozapadni, ujutro na sjevernom dijelu prolazno i bura. Najniže temperature na kontinentu od 15 do 20, a na otocima između 21 i 26°C, dok će najviša dnevna temperatura doći do 33 stupnja Celzijeva.

Nakon nešto manje promjenjive nedjelje, u ponedjeljak nas ponovno čekaju izraženi i rasprostranjeni pljuskovi s grmljavinom, a mogli bi se nastaviti i u utorak, najavio je HRT. Puhat će umjeren sjeveroistočnjak, a dnevne temperature bit će oko prosječne za ovo doba godine. Nestabilno će biti i na Jadranu, no pljuskovi će biti manje česti, dok će u utorak biti pretežno sunčano i uglavnom suho, uz podnošljivije vrućine.

