Utjecajni američki stručnjak o mogućem Trumpovom potezu: Zbog toga sam zabrinut za svjetsku ekonomiju

Jasno je da američki glasači više ne žele hegemonističku vanjsku politiku u sklopu koje Sjedinjene Države rješavaju probleme svijeta, rekao je u intervjuu njemačkom Der Spiegelu Stephen Walt, utjecajni američki stručnjak za pitanja vanjske politike. Walt, koji trenutačno obnaša ulogu gostujućeg profesora na Institutu za ljudske studije u Beču, poznat je po zagovaranju sustezanja u vanjskoj politici SAD-a i protivi se međunarodnim intervencijama Washingtona. - Vjerujem da bismo jednog dana 2024. godinu mogli promatrati kao onu u kojoj se politički sustav SAD-a fundamentalno promijenio, kako kod kuće, tako i u vanjskoj politici – rekao je Walt.

– Joe Biden pokušao se vratiti u prošlost i slijediti vanjsku politiku koja je bila slična onoj Baracka Obame, Georgea W. Busha i Billa Clintona. Ja sam to jednom nazvao "strategijom liberalne hegemonije", što znači strategiju koja se oslanja na ideju da je SAD nezamjenjiva nacija koja bi trebala rješavati svjetske probleme. Sada je jasno da birači to ne žele – smatra Walt koji vjeruje da Biden ima veliku odgovornost za dvije najvidljivije krize njegova mandata. Američki je profesor dodao kako po njemu "Ukrajina gubi rat unatoč američkoj pomoći. A Bliski istok jednostavno je katastrofa".

– Trump je uspio uvjeriti birače da je jedan od njih i da dijeli njihov bijes prema svim bogatima i pretjerano obrazovanim ljudima koji dominiraju njihovim životima. Mislim da neće zaista pomoći ljudima koji glasaju za njega. Ali pošao mu je za rukom čarobni trik, recimo to tako. Zato što on naravno nije jedan od njih. Ali on isto tako nije netko koga su elite unutarnje i vanjske politike ikada prihvatile kao nekog svog – smatra Walt.

Novinar Spiegela pitao je profesora smatra li on, kao poznati predstavnik realista koji zagovaraju oprez u vanjskoj politici, da bi oni zapravo trebali hvaliti Trumpa, a ne kritizirati ga, ako izabrani predsjednik već planira završiti rat u Ukrajini i na Bliskom istoku te povući SAD iz međunarodnih kriza.



– Da, široko gledajući, bit će dobro uvjeri li Trump vladu da prestane zagovarati promjene režima i prestane voditi besmislene ratove na Bliskom istoku. Također je dobra ideja da Europa mora preuzeti više odgovornosti za svoju sigurnost. No, zabrinjava me da on nije vrlo kompetentan – rekao je Walt i zatim objasnio da je zabrinut za svjetsku ekonomiju ako Trump započne novi carinski rat, smatra da je Trumpova politika na Bliskom istoku bila pogrešna, da vodi kontradiktorne politike prema Kini te da ne slijedi politike protiv klimatskih promjena.

