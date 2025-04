FOTO Munjevito naoružavanje Irana, procurile snimke novog ratnog broda: 'Imamo tajno napredno oružje'

Čini se da nove satelitske slike pokazuju kako Iran gradi veliki ratni brod katamaran u svom pomorskom objektu Revolucionarne garde u Bandar Bahonaru, u južnom Iranu. Plovilo, koje su analizirali obavještajni monitori, znatno je veće i jače naoružano od mnogih trenutnih pomorskih sredstava, što ukazuje na potencijalno širenje pomorskih ambicija Teherana kako rastu regionalne napetosti i približava se treći krug američko-iranskih pregovora.

Pojava ovog novog broda sugerira namjeru Irana da se diverzificira izvan svoje tradicionalne asimetrične pomorske strategije. Vrijeme je znakovito. Dolazi usred izvješća New York Timesa da se izraelski dužnosnici pripremaju za potencijalnu vojnu akciju protiv iranske imovine, pojačavajući fokus Teherana na regionalno odvraćanje. Izgradnja broda također dolazi s nadolazećom trećom rundom američko-iranskih pregovora koja je zakazana za subotu, javlja Newsweek.

Iran is building a new large trimaran-type warship in Bandar Baonar in the south of the country



At 77 m long and 24-27 m wide, it is larger than the IRGC Navy's current Shahid Soleimani-class missile corvettes (65 m long, 14.5 m wide). pic.twitter.com/ZtuZ18euaO