Netanyahu: Taktičke pauze za humanitarnu pomoć u Gazi neprihvatljive

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu kritizirao je planove koje je vojska najavila u nedjelju o dnevnim taktičkim pauzama u borbama duž jedne od glavnih cesta koja vodi u Gazu kako bi ušla humanitarna pomoć u palestinsku enklavu. Vojska je najavila dnevne pauze od 05:00 do 16 sati u područjima od prijelaza Kerem Šalom do ceste Saleh al-Din i potom sjeverozapadno. "Kad je premijer čuo izvješća o 11-satnoj humanitarnoj pauzi ujutro, okrenuo se svome vojnom tajniku i rekao da je njemu to neprihvatljivo", rekao je izraelski dužnosnik.

Vojska je pojasnila da će se normalne operacije nastaviti u Rafahu, glavnom fokusu operacije je u južnoj Gazi, gdje je u subotu ubijeno osam vojnika. Netanyahuova reakcija zrcali političke tenzije po pitanju dostave pomoći u Gazu, u kojoj su međunarodne organizacije upozorile na rastuću humanitarnu krizu. Ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben Gvir, koji predvodi jednu od nacionalističkih religioznih stranaka u sklopu Netanyahuove vladajuće koalicije, odbacio je ideju o taktičkoj pauzi, rekavši da tkogod je to odlučio da je "budala" koja treba izgubiti svoj posao.

Prijepor je posljednji u nizu sukoba između članova koalicije i vojske po pitanju provođenja rata, koji sada ulazi u svoj deveti mjesec. Do prijepora je došlo tjedan dana nakon što je bivši general i centrist Benny Gantz napustio vladu, optuživši Netanyahua da nema učinkovite strategije u Gazi. Podjele su izišle na vidjelo prošli tjedan na parlamentarnom izglasavanju zakona o vojnom novačenju ultraortodoksnih Židova, protiv čega se izjasnio ministar obrane Yoav Gallant, suprotno stranačkim naredbama, rekavši da je to nedostatno za potrebe vojske.

Religiozne stranke u koaliciji oštro su se protivile novačenju ultraortodoksnih Židova, što je uzrokovalo bijes kod mnogih Izraelaca, koji se samo nastavio produbljivati s trajanjem rata. General pukovnik Herzi Halevi, zapovjednik vojske, rekao je u nedjelju da postoji "definitivna potreba" da se regrutira više vojnika iz rastuće ultraortodoksne zajednice.