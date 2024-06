BBC objavio veliku analizu: Grčka obalna straža bacala je migrante u more, umrlo je više od 40 osoba

Grčka obalna straža odgovorna je za smrti više desetaka migranata koji su pokušali u EU prijeći preko Sredozemnog mora, prenio je BBC priče svjedoka uz snimke koje je britanski medij dobio na uvid i koje to potvrđuju. BBC je razgovarao s više migranata koji su stigli u grčke vode, sve da bi ih tamošnja obalna straža vraćala nazad na more.

Grčka već godinama demantira navode da odvraća na ilegalne načine migrante koji pristižu s afričkog tla i Bliskog istoka. Od 263.048 migranata koji su lani stiglu u Europu preko mora, njih oko 16 posto stiglo je u Grčku. Kritike su dodatno ojačale prema obalnoj straži nakon najvećeg brodoloma u Sredozemnom moru u posljednjih desetak godina. Brod pun migranata se dogodio prošlog ljeta u grčkom označenom području spašavanja, a smatra se da je poginulo čak više od 600 osoba.

Međutim, BBC otkriva nove detalje koji dodatno idu u prilog tezi da se Grčka posljednjih godina nasilno odvraćala migrante. Prema snimkama austrijskog aktivista Fayada Mulle koji je bio na otoku Lezbosu, istražujući mjesta gdje Grci prisilno odvraćaju migrante, skupina ljudi sa ženama i djecom iskrcana je sa stražnjeg dijela neoznačenog kombija i krenula je prema pristaništu na mali čamac. Mulla je uspio snimiti i kako je skupina bila prebačena na brod grčke obalne straže dalje od obale, gdje su potom opet bili prebačeni na splav gdje su bili ostavljeni da plutaju.

Međunarodni zločin

Tu je snimku BBC predočio i bivšem šefu specijalnih operacija grčke obalne straže Dimitrisu Baltakosu. Iako nije dao konkretan odgovor tijekom intervjua, u pauzama od snimanja moglo ga se čuti na grčkom kako govori: ''Nisam im puno rekao, zar ne? Vrlo je jasno. To nije nuklearna fizika. Ne znam zašto su to učinili usred bijela dana... To je... očito protuzakonito. To je međunarodni zločin''.

Greek coastguard threw migrants overboard to their deaths, witnesses say. I love Greece and know they're under tremendous pressure (and need help), but this is wrong. Very wrong. https://t.co/yRfgMOdQv1 — James Samworth (@James_Samworth) June 17, 2024

Medij je uspio pobrojati 15 incidenata od 2020. do 2023. koji su uzrokovali 43 smrti, a u četiri slučajeva uspjeli su doći i do iskaza preživjelih. U pet incidenata migranti su tvrdili kako su ih grčke vlasti bacile izravno u more. U drugim slučajevima migranti su uspjeli doći do tla, no brzo su bili uhićeni, dok su u drugim slučajevima migranti tvrdili da su ih vlasti stavile na gumenjake bez motora i pustili ih na more.

POVEZANI ČLANCI:

Jedan Kamerunac ispričao je kako su ga vlasti lovile nakon što se iskrcao na otok Samos u rujnu 2021. Nakon što je stigao, policija je njemu i ostalima prišla s leđa, s time da nijedan od njih nije bio u uniformi već u crnim odorama i civilu, s maskama na glavama. Policajci su ih potom, ispričao je, prebacili na brod grčke obalne straže, a onda je krenuo horor.

- Prvo su drugog Kamerunca bacili u vodu. Vikao je: ''Spasite me, ne želim umrijeti''. Onda je njegova ruka bila iznad vode, a tijelo ispod... Polako mu je ruka počela kliziti ispod i voda ga je progutala - ispričao je. Kamerunac tvrdi da su ga vlasti i pretukle.

- Udarili su me po glavi, kao da su udarali životinju - dodao je i prepričao kako su i njega gurnuli u vodu bez prsluka za spašavanje. Uspio je doplivati do obale, dok su tijela druge dvojice pronađena na turskoj obali.

'Djeca su umirala jedno po jedno'

U slučaju s pak najvećim brojem žrtava koje je BBC analizirao, Sirijac je ispričao kako je u rujnu 2022. bio na brodu s obitelji na kojem je bilo 85 migranata kada im se motor pokvario. Pozvali su grčku obalnu stražu za pomoć, a oni su ih vratili u turske vode i stavili u čamce za spašavanje. Sirijac je kazao kako je splav koji su dobili on i njegova obitelj nije imao dobro zatvoren ventil.

- Odmah smo počeli tonuti i oni su to vidjeli. Čuli su nas kako vrištimo, a ipak su nas ostavili. Prvo dijete koje je umrloj e bio sin mog bratića... Nakon toga je išlo jedno po jedno. Na koncu je i moj bratić nestao. Do jutra je osmero djece umrlo. Moja djeca nisu umrla do jutra, neposredno prije dolaska turske obalne straže - tvrdi u uznemirujućem svjedočanstvu Sirijac.ž

Dok je grčko ministarstvo pomorstva i otoka reklo kako predočenu snimku istražuju vlasti, grčka obalna straža demantirala je sve navode.

''Naše osoblje je neumorno radilo s najvećim profesionalizmom, snažnim osjećajem odgovornosti i poštivanja ljudskog života i temeljnih prava. U potpunosti smo poštivali međunarodne obveze zemlje. Treba istaknuti da je od 2015. do 2024. godine Helenska obalna straža spasila 250.834 izbjeglica/migranta u 6.161 incidentu na moru. Međunarodna zajednica pozitivno je prepoznala besprijekorno izvršenje ove plemenite misije - poručili su.

>> VIDEO Pripadnici ATJ Lučko spasili nezakonite migrante iz minski sumnjivog područja