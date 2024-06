Torcida traži da se iduće prvenstvo ne igra i da se Hajduk proglasi prvakom. 'Ne želimo ponižavati ni Dinamo ni Rijeku'

Subota

8. 6. 2024.

Regija je na nogama! U Beogradu je održan gotovo svesrpski sabor. Naime, bio bi ono baš svesrpski, ali Pupi nije došao. Ispričao se Aci Srbinu, patrijarhu, Dodiku i ostalima, jer je već imao dogovorenu belu s Plenkijem. Igraju protiv Penave i Ćipe i stalno pobjeđuju, pa mu je bio bed prekinuti niz. A na samom saboru za iznenađenje se pobrinuo najvelikosrpskiji od svesrpskih Srba, Aca Srbin, koji je prozvao Plenkija zbog progona 20.000 Hrvata pravoslavne vjere. U crkvenim krugovima to je protumačeno kao prvi korak k autokefalnosti Hrvatske pravoslavne crkve koja nema nikakve veze sa sličnom crkvenom organizacijom u Drugom svjetskom ratu, koju je jako volio Poglavnik. Imaju samo isto ime, ali to nema veze. Patrijarh HPC-a Marko Skejo zahvalio se Aci Srbinu na lijepim riječima i pozvao ga da svesrpski sabor dogodine održi u Hrvatskoj. U Jasenovcu.

Nedjelja

9. 6. 2024.

Hrvatski narod možda je razjedinjen, ali kada je najteže, svi se nekako zbiju i prebrode teškoće. Tako je bilo i sada, kada je uno di noi, Stephen Nikola Bartulica, svoju glavu stavio na giljotinu i rekao crvenoj aždaji koja ga je preko jednog portala danima razvlačila, skupa s njegovom mamom također, samo zato što je Hrvat, katolik i što nije baš dobro ispunio imovinsku karticu. OK, možda i zato što nikome nije bilo jasno od čega živi itd. Narod je zaustavio progon viteza Stephena Nikole i da ga zaštiti od novinara poslao ga u Bruxelles da tamo krvari za Hrvatsku i bori se za malog čovjeka. Veličanstvenu izbornu pobjedu SNB je proslavio skromno i ponizno u društvu svog novog najboljeg frenda, konceptualnog artista i ikone stila Buje, koji mu je nabavio Ferrari i vozača da se odveze u noć sa stilom. Bujo je iza njih išao u luksuznom SUV-u. Prva ideja je bila da on vozi Ferrari, ali bilo je manjih problema s ulaskom u automobil, pa se od toga odustalo.

Ponedjeljak

10. 6. 2024.

Taman kada smo pomislili da je vožnjom u Ferrariju SNB svima začepio usta, jugounitaristička, hrvatomrzilačka, srbokomunistička, masonskoiluminatska novinarska klika ponovo je podigla glavu i otkrila da je simpatični vlasnik Ferrarija u kojem će SNB ići u Bruxelles prilično temperamentan i da je za Hrvatsku do Zemuna spreman i na radikalne poteze, pa je tako zabilježeno da su ga komunjare malo osudile za sasvim mali pokušaj ubojstva. Hrvatski mučenik Ivko upao je na neku sjednicu lokalnih vatrogasaca blizu Zagreba i slučajno šakom izudarao predsjednika lokalnog DVD-a, nakon čega mu je ovaj pao na nož i ozlijedio se. A Ivko je samo htio organizirati malonogometni turnir za Veliku Gospu, ali tome se usprotivio bezbožni vatrogasac, koji je izgleda neka teža komunjara ili možda čak i Srbin, no to novinare ne zanima. Njima je najvažnije da je Ivko dobio 3,5 godina robije pa da mogu napasti skromnog i poniznog ljubitelja sportskih jurilica i maminih donacija.

Utorak

11. 6. 2024.

Nakon što je nesuđenom treneru Hajduka Ivanu Juriću pozlilo pa je primljen na infuziju na Hitnoj pomoći splitskog KBC-a, Splitom kruži sto priča o tome što se dogodilo. Zna se samo da je Ivanu pozlilo na sastanku s Upravom kluba, da je prenoćio u bolnici, a potom ujutro sjeo u automobil i glavom bez obzira pobjegao u Italiju. "Duboko grlo" iz Uprave kluba našem je reporteru ispričalo da je Ivanu pozlilo kada je pogledao snimke nekoliko zadnjih utakmica Hajduka i kada mu je Iris Livaja, glasnogovornica Marka, vlasnika Hajdukove svlačionice, ispričala na koje igrače može računati u idućoj sezoni, a koga su ona i Marko potjerali na tribine. Nakon toga se Juriću navodno smračilo pred očima i koljena su mu zaklecala, pa ga je klupski liječnik odveo na hitnu, nakon čega mu se izgubio svaki trag.

Srijeda

12. 6. 2024.

Bomba s Poljuda! Jurić je zaboravljen, stiže Gennaro Gattuso! U gradu je odmah proglašeno izvanredno stanje, a svi prometni pravci prema Splitu zakrčeni su automobilima vojno sposobnih navijača, koji su se odazvali pozivu na svehajdučki sabor na Poljudu. Torcida je istaknula svoje zahtjeve prema HNS-u. Kako Gattuso dolazi, a pregovara se i s Džekom, Rakitićem, Perišićem, Neuerom i svima koji su se ikada slikali s bilo kime iz Hajduka i nakon dva piva rekli da bi voljeli jednog dana zaigrati na Poljudu, Torcida traži da se iduće prvenstvo ne igra, nego da se Hajduk odmah proglasi prvakom. "Ne želimo ponižavati ni Dinamo, ni Rijeku. Došao je Gattuso. Sada smo toliko jaki da je odigravanje utakmica besmisleno", stoji u priopćenju Torcide.

Četvrtak

13. 6. 2024.

Euro u Njemačkoj još nije ni počeo, a Srbi već rade gluposti. Dok cijela civilizirana Europa strepi od toga što će srpski huligani napraviti dobro raspoloženim i miroljubivim engleskim drukerima u nedjelju kada Srbija igra protiv ne previše Gordog Albiona, bizaran incident dogodio se u kampu njihove repke tijekom treninga. Izgleda da je nepoznati muškarac koji je bio odjeven kao i reprezentativci nekako upao u njihovu svlačionicu i istrčao na teren, gdje ga je Piksi uočio i zamolio da napusti trening. Tada se mladić rasplakao i priznao da mu je samo bila želja zaigrati za svesrpsku reprezentaciju, pa barem ovako na treningu. Na kraju je utvrđeno da se radi o A. B. (48) iz Beograda i da je čovjek zaposlen predsjednik narodne skupštine. Pripadnici osiguranja ipak su ga udaljili s terena i smjestili na tribine.

Petak

14. 6. 2024.

Nevjerojatna vijest iz Berlina u kojem se sutra održava svehrvatski sabor u povodu boja protiv Španjolske. Naime, njemački nogometni savez zatražio je od UEFA-e da dio računa za organizaciju ovog Eura dostavi Hrvatskoj te da se Hrvatska retroaktivno proglasi domaćinom ovog Eura uz Njemačku. Bernd Neuerdorf, predsjednik Njemačkog nogometnog saveza, u izjavi za Frankfurter Allgemeine Zeitung rekao je da je atmosfera u Berlinu trenutačno takva kao da se igra u Hrvatskoj i da bi bio red da onda Hrvatska podmiri dio troškova organizacije. HNS je ovaj prijedlog proglasio destabilizacijom naših nogoloptača jer bi se u osmini finala naši lako mogli susresti s Nijemcima. Oglasio se i Bujanec koji je poručio HNS-u da će njegovi frendovi podmiriti sve dugove ako se našu zemlju proglasi domaćinom uz Njemačku, ali mu je Penava poručio da više ništa ne dira. "Dosta si pomagao, Bujo, malo se odmori", poručio mu je iz Vukovara.