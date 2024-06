Opsada Njemačke - Hrvati na utakmice stižu autobusima, autima i biciklima

Jučer je Berlin, osim našim građanima, bio cilj i Hrvatima iz svih dijelova Njemačke, Austrije, Švicarske, Bosne i Hercegovine, Kanade, SAD-a... Neki su stigli jučer, a neki i prije da si uz nogometni priušte i turistički doživljaj Berlina. Putovalo se svakojako, autobusima, avionima, najčešće vlastitim automobilima, pa čak i biciklom i pješice. U Berlin udaljen od Zagreba više od tisuću kilometara na dva kotača uputio se jedan zagrebački ljubitelj nogometa i, dakako, bicikliranja.

Pritom mu to, kako smo čuli, nije prva takva velika avantura, na svoja dva kotača bio je zbog nogometa čak i u dalekoj Rusiji. Na svojim nogama, s točno 27 žuljeva, u Berlin je sretno stigao i Kristijan Detić. Njegov polazak, 25. svibnja iz Črešnjeva nedaleko od Varaždina, popratili su brojni mediji, a pješačenje do Berlina, kako je rekao na polasku, njegov je oblik podrške reprezentaciji, izborniku Daliću, kapetanu Modriću i stručnom stožeru.

Euforija tek počinje

Da su Hrvati onamo stigli, u Berlinu je jučer bilo itekako vidljivo zahvaljujući prepoznatljivim kockicama, koje su krasile čak i jedan crveni Ferrari koji je stigao iz Hrvatske. Sve to, a euforija tek počinje.

– Da, putničke agencije nisu imale nešto previše posla za ove prve tri utakmice. Aranžmana jest bilo, jednodnevnih i dvodnevnih, to se i prodalo, ali pravu ludnicu očekujemo ako Hrvatska prođe dalje. Osim toga, to je ipak Njemačka, a ne Katar ili Rusija, i mnogi su u Berlin otputovali i u vlastitom aranžmanu tako da je o nekim brojkama sad nemoguće govoriti. A one će, ako našima bude išlo dobro, samo rasti. Uđemo li u polufinale, bit će sigurno i čarter letova iz Zagreba za Njemačku – govori Boris Žgomba, predsjednik uprave turističke kompanije Uniline i predsjednik Udruženja putničkih agencija pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Iz turističke agencije Spektar, recimo, već javljaju: "U slučaju prolaska hrvatske nogometne reprezentacije u drugi krug, organizirat ćemo aranžman posebnim zrakoplovom." Naravno, različitih aranžmana ima već sada. Za ilustraciju, recimo, agencija Potepuh putovanja poslala je dva autobusa s navijačima u Berlin, a po dva će, kako je planirano, ići i za utakmice hrvatske nogometne reprezentacije s Albanijom i Hrvatskom, 19. i 24. lipnja. Program na bazi četiri noćenja s doručkom te s uključenim ulaznicama za utakmicu stoji 1990 eura, a tko ulovi last minute ponudu plaća 1390 eura.

Njemački gradovi, dakako, nisu samo na meti hrvatskih navijača. Deset gradova domaćina, uz Berlin i München, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Leipzig, Stuttgart te Köln, od 14. lipnja do 14. srpnja očekuje oko tri milijuna navijača koji će koristiti smještaj. Utakmice će iz navijačkih zona diljem Njemačke pratiti oko 12 milijuna ljudi, a samo na stadionima njih 2,7 milijuna. Cijelo prvenstvo, odnosno sve utakmice zajedno, imat će, kako se procjenjuje, pet milijardi gledatelja.

Koliko će njih gledati kockice, ovisi o našim reprezentativcima, ali poznato je da svaki veliki sportski događaj itekako privuče golemu pozornost međunarodne javnosti ne samo na sportaše nego i na zemlju iz koje natjecatelji dolaze. Prije polaska u Berlin na jučerašnju utakmicu hrvatskih i španjolskih nogometaša, novi hrvatski ministar turizma i sporta Tonči Glavina podsjetio je na neke od fascinantnih podataka iz vremena održavanja nogometnih prvenstava u Rusiji i Kataru.

Izložba 'Doživi Hrvatsku'

– Koliko uspjesi naših nogometaša doprinose promociji Hrvatske, možemo vidjeti prema pokazateljima s prošlih velikih natjecanja, kada je za vrijeme svjetskih prvenstava u Rusiji i Kataru riječ Hrvatska bila među najtraženijim pojmovima na Google tražilici, a porast ulaska na stranicu Hrvatske turističke zajednice bio je i 200 posto veći što se onda, dakako, reflektiralo i na turističku potražnju i rezervacije.

Budući da se ovaj Euro održava u Njemačkoj, očekujemo da će naša reprezentacija igrati kao na domaćem terenu te da će osim stadiona i svi gradovi u kojima igraju naši vatreni biti puni hrvatskih navijača – kazao je ministar Glavina, koji je tijekom subote bio u Neuruppinu, gdje je smještena hrvatska reprezentacija, na otvorenju izložbe fotografija "Doživi Hrvatsku" u prostorima gradske galerije.

Posjetitelji, inače, imaju priliku uživati u najljepšim fotografijama hrvatskih krajolika, turističkih atrakcija, ali i hrvatskih nogometaša, a izložbu je među prvima razgledao Šime Vrsaljko, bivši hrvatski reprezentativac i glavni akter jedne od najupečatljivijih fotografija na izložbi nastalih tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva 2018. u Rusiji. Izložba ostaje otvorena za vrijeme trajanja Eura, a ona je samo dio aktivnosti kojima Hrvatska turistička zajednica pokušava privući pozornost na našu zemlju.

