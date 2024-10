Upaljen meteoalarm u jednoj regiji: Evo kakvo nas vrijeme očekuje idućih dana

Tijekom srijede možemo očekivati oblačno vrijeme mjestimice s kišom, osobito u drugom dijelu dana, najavio je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Na istoku zemlje i u Dalmaciji djelomice sunčano i većinom bez oborine. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu umjerena bura, podno Velebita na udare i jaka, drugdje sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka od 16 do 20, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 21 do 25 °C

Danas je upozorenje DHMZ izdao za područje Kvarnera zbog mjestimice pojačane bure s udarima do 75 km/h. Za sutra će se taj alarm proširiti i na područje Istre te Velebitskog kanala. Ovog četvrtka također možemo očekivati oblačno vrijeme s kišom, a i dani koji slijede nakon bit će promjenjivi.

Foto: DHMZ

Promjenljivo, na kopnu i pretežno oblačno, na sjevernom Jadranu i u zapadnim krajevima unutrašnjosti mjestimice s kišom. Najviše sunčanih razdoblja bit će u Dalmaciji. Vjetar na kopnu slab, na sjevernom Jadranu umjerena do jaka bura, u Dalmaciji Jugo. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 14 i 19, a najviša dnevna od 13 do 17, na Jadranu između 19 i 24 °C.

- Na kopnu će četvrtak biti pretežno oblačan i povremeno će padati kiša, većinom na zapadu. Zatim djelomice sunčano, no uz tihu noć i izostanak vjetra, valja računati na povremeno maglovita jutra. Jutra svježa, a dnevna temperatura u porastu. Na većem dijelu Jadrana promjenjiva naoblaka, ali kiša će povremeno padati uglavnom na sjeveru. Malo kiše u četvrtak će stići i na sjever Dalmacije. Na krajnjem jugu Hrvatske pretežno sunčano. Nakon slabe i umjerene bure, u petak će zapuhati umjereno jugo. Temperatura zraka bez izražene promjene - prognozirala je Kristina Klemenčić za HRT.

