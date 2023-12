Slabiji potres kod Samobora, građani osjetili podrhtavanje: 'Samo je zatutnjalo'

Slabiji potres magnitude 1.6 po Richteru pogodio je večeras nedaleko od Jastrebarskog, 24 kilometara jugozapadno, izvijestio je EMSC. Do potresa je došlo u 18:45 sati, na dubini od jednog kilometra.

Građani koji su se u tom trenutku našli nedaleko od epicentra potresa prijavili su kako se začula tutnjava, a podrhtavanje se, prijavljuju građani, osjetilo i do Maksimira.

- Samo je zatutnjalo i zatreslo - javljaju građani.

🔔#Earthquake (#potres) M1.6 occurred 24 km SW of Zagreb - Centar (#Croatia) 3 min ago (local time 18:45:41). More info at:

