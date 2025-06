Dok cijeli svijet strahuje od novih sukoba, Trump uvjerava: 'Iran i Izrael uskoro će imati mir'

Iran i Izrael "uskoro" će imati mir, objavio je u nedjelju američki predsjednik Donald Trump na društvenim medijima, dodajući da se vode mnogi sastanci i da bi dvije zemlje trebale postići dogovor. "Iran i Izrael trebali bi postići dogovor i postići će ga", objavio je Trump na svojoj platformi Truth Social. "Imat ćemo mir, uskoro", dodao je.

Trump nije otkrio pojedinosti o sastancima koji se vode niti dokaze o napretku prema miru. S druge strane, izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je u subotu da će se izraelska vojna operacija protiv Irana nastaviti.

Glasnogovornica Bijele kuće nije odgovorila na zahtjev za komentarom kako Trump i Bijela kuća rade na deeskalaciji situacije na Bliskom istoku.

Trump, koji se predstavlja kao mirotvorac i kojeg kritizira njegova politička baza što nije spriječio sukob između Izraela i Irana, podsjetio je na druge sporove koje je riješio, uključujući između Indije i Pakistana, i izrazio žaljenje što mu se ne priznaju zasluge za to. "Postižem mnogo, a ništa mi se ne priznaje, ali to je OK, narod razumije. Učinimo Bliski istok ponovno velikim!", napisao je.