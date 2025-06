Ništa čudno da u restoranu u Dubaiju čujete 'bok' ili 'živjeli'

Dubai nije samo grad – to je spektakl. Simbol nečeg što prkosi granicama mogućeg, betonirana fatamorgana u srcu pustinje. U manje od pola stoljeća, mjesto na kojem su nekoć beduini tražili zaklon od sunca i vjetra postalo je globalna pozornica raskoši, moći i futurizma. Svaki pedalj ovog grada poručuje: "Ako si sanjao nemoguće, mi smo to već sagradili." Ovdje je pijesak podloga za nebodere, a tradicija i tehnologija u neobičnom, no funkcionalnom braku.

Burj Khalifa, simbol grada, nije samo najviša zgrada na svijetu – ona je izjava. Odvažna tvrdnja da granice postoje samo u glavama. S njezina vrha vidljiv je horizont, ali i logika grada: uvijek više, dalje, skuplje. Shopping-centri u Dubaiju nisu mjesta za kupovinu nego hramovi konzumerizma – u jednom se može skijati usred ljeta, u drugom gledati divovske akvarije ili se voziti gondolom kao u Veneciji. Svijet u malom, dizajniran da impresionira svakim detaljem. Na cestama jure Bugattiji i Lamborghiniji – ne kao hirovi bogatih, već kao dio svakodnevice. Policija vozi superautomobile, a u marini ljuljaju jahte duže od nogometnih terena. U hotelima osoblje u bijelim rukavicama dočekuje goste s privatnih letova, često samo na vikend. Dubai voli ekstrem i ide do kraja – umjetni otoci u obliku palmi i kontinenata, podvodni hoteli, leteći taksiji u probnim fazama – sve govori o ambiciji, gradnji ne samo metropole, nego vizionarske prijestolnice budućnosti.

Ipak, ispod površine blještavila krije se druga priča. Radnici iz Indije, Pakistana, Bangladeša i Nepala svakodnevno grade, čiste i održavaju sjaj grada – u teškim uvjetima, za male plaće, često u tišini daleko od pogleda turista. Istovremeno, Dubai je grad strogih pravila: ponašanje u javnosti mora biti primjereno, a zakoni se ne krše bez posljedica. Fascinantno za zapadnjake, ali ponekad šokantno – grad te zove na uživanje, ali i opominje gdje se nalaziš. Dubai balansira između tradicije i ultramodernog pogleda na svijet: džamije odzvanjaju pozivom na molitvu tik uz futurističke građevine, Emiraćani u bijelim dishdashama šeću zračnim hodnicima, dok mladi influenceri iz cijeloga svijeta dolaze "živjeti san" – ili ga barem snimiti za društvene mreže.

Dubai očarava već pri dolasku, od impresivne zračne luke – jedne od najmodernijih i najprometnijih na svijetu – do prvih koraka po blistavim ulicama metropole. Aerodrom odiše luksuzom i tehnološkim savršenstvom, a vrhunski brendovi, parfemi i ekskluzivni saloni nude uvid u svijet bogatstva i prestiža. Po izlasku iz terminala dočekuju vas savršeno uređene prometnice i kolone luksuznih automobila – Bentley, Rolls‑Royce, Ferrari, Lamborghini… Dubai nije tek grad nebodera, već modna pista na kojoj ljudi blistaju u najskupljoj odjeći i nakitu. Tržnice i trgovački centri vrve ekskluzivnim brendovima, a cijeli grad odiše spojem futurizma i arapske tradicije – mjesto gdje se snovi pretvaraju u stvarnost. Dubai je grad kontrasta, luksuza i neprekidne dinamike, koji ostavlja snažan dojam na svakog posjetitelja.

Foto: Ljiljana Haidar Diab

Dok se vozite prema središtu, nema šanse da vam promakne impresivna silueta Burj Khalife, najviše građevine na svijetu s 828 metara visine. Ova arhitektonska ikona nije samo tehnološko čudo, već simbol Dubaijeve ambicije i moći. Burj Khalifa dominira i u blizini najvećeg trgovačkog centra na svijetu – Dubai Malla, s više od 1,2 milijuna m². Tu su najpoznatiji luksuzni brendovi: Chanel, Dior, Gucci, Prada, Versace… U svakoj trgovini luksuznog nakita i satova – Patek Philippe, Rolex, Audemars Piguet, Richard Mille, Hublot – satovi nisu mjerači vremena već statusni simboli čija se cijena mjeri u stotinama tisuća, pa čak i milijunima dolara.

Posebno mjesto u Dubaiju zauzima zlato, jer je grad jedan od najvećih svjetskih centara trgovine zlatom i dragim kamenjem. Gold Souk, u starijem dijelu grada, pravi je raj za one koji traže zlatne ogrlice, prstenje, narukvice i unikatni nakit s dijamantima, safirima, rubinima i smaragdima. Tu se tradicija susreće s modernim: trgovine zlatom zrače elegancijom, a trgovci su vrhunski stručnjaci. Kupci iz cijeloga svijeta dolaze ovdje zbog kvalitete, autentičnosti i sigurnosti. Što se tiče nakita, Dubai nosi titulu "grada zlata". Zlatarnice nude proizvode od 24-karatnog zlata po cijenama bliskim svjetskom tržištu – oko 50-55 eura po gramu. Jednostavni zlatni komadi (prstenovi, lančići) stoje između 200 i 1000 eura, dok raskošniji komadi s draguljima dosežu znatno više iznose. Dijamantski nakit ovisi o karatima, boji i rezu. Prsten s manjim dijamantima može stajati od 1000 eura, a luksuzne ogrlice s većim karatima prelaze 100.000 eura.

Starija jezgra grada ima poseban šarm – uske kaldrmirane ulice, mirisi začina, tamjana, svile i ručno tkanih tepiha. Tržnice pulsiraju energijom, nudeći dragulje, tradicionalne suvenire, antikvitete i raskošnu odjeću. Taj spoj prošlosti i sadašnjosti daje Dubaiju dubinu – luksuz nije samo blještavilo i tehnologija, već i tradicija i kulturno nasljeđe.

U hotelima se luksuz osjeća na svakom koraku: Burj Al Arab, smješten na privatnom otoku, simbolizira vrh hotelske ponude – interijeri od zlata i mramora te vrhunska usluga uključuju privatne jahting bitke i helikopterske transfere. Pored njega, hoteli na Palm Jumeirahu, umjetnom otoku u obliku palme, nude ekskluzivne vile s privatnim bazenima, najmoderniji spa centar i restorani s Michelinovim zvjezdicama. U njima se kuhari iz cijelog svijeta natječu u pripremi jela koja su prava umjetnička djela, a restoranima dominiraju delicije poput kavijare, tartufa, jela od jastoga i najboljih govedina.

Automobilska scena nije samo vizualni spektakl, već i pokazatelj tehnološke osviještenosti i ekološke odgovornosti koja polako ali sigurno ulazi u grad. Uz tradicionalne superautomobile, sve češće su električni i hibridni modeli poput Tesle, Rimca i Porsche Taycana. Dubai ulazi u infrastrukturu za električne automobile što je još jedan znak da ovaj grad ne gleda samo u sadašnjost, već i u budućnost. Vožnja kroz Dubai nije samo prijevoz, već užitak, način života i statusni simbol. Cijene automobila variraju od pristupačnih do ekstremno skupih. Nove Toyote, Nissani ili Hyundaiji koštaju od 10.000 do 40.000 eura, dok popularni SUV-ovi poput Toyote Land Cruiser ili Nissan Patrola stoje između 40.000 i 90.000 eura.

To su robusna vozila, idealna za pustinjske uvjete. No, Dubai je poznat po supersportašima: Ferrari, Lamborghini, McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Bugatti i Porsche uobičajeni su prizori na cestama. Cijene Ferrarija kreću od 200.000 eura, dok limitirane verzije dosežu 1,5 milijuna. Lamborghini Aventador stoji 400.000 – 600.000 eura, Rolls-Royce Phantom i Cullinan 450.000 – 600.000 eura, a Bugatti Chiron preko 2 milijuna eura. McLaren Senna ili P1 dosežu i 1,5 milijuna eura. Luksuzni automobili dostupni su i za najam – cijena dnevnog najma Ferrarija, Lamborghinija ili Rolls-Roycea kreće se od nekoliko stotina do tisuća eura. Veliki SUV-ovi američkih marki, poput Cadillac Escaladea ili GMC Yukona, popularni su među bogatim stanovnicima, s cijenama od 70.000 do 150.000 eura. Uz niske poreze i dostupnost, Dubai je idealno tržište za kupnju automobila, s cijenama često nižima nego u Europi ili SAD-u.

Foto: Ljiljana Haidar Diab

Dubai je poznat i kao grad bogatstva i ekstravagancije kada je riječ o rekreaciji i zabavi. Luksuzni jahte su uobičajeni prizori u marinama, često ukrašeni najmodernijom tehnologijom i sadržajima poput bazena, jacuzzija i privatnih kinodvorana. Privatni avioni parkirani su u hangarima blizu aerodroma, a golf tereni na savršenim zelenim površinama pružaju utočište za elitu koja cijeni sport i privatnost.

Noćni život u Dubaiju je živahan i ekskluzivan, od klubova sa svjetski poznatim DJ-evima, do barova na krovu nebodera, svaki kutak grada nudi jedinstven doživljaj. Ljudi koji žive i rade u Dubaiju dolaze iz svih krajeva svijeta, što grad čini izuzetno multikulturalnim i dinamičnim mjestom. Poslovni ljudi u savršenim odijelima, modne ikone u raskošnim kreacijama, ali i obitelji koje uživaju u sigurnosti i brojnim sadržajima, svi zajedno stvaraju jedinstvenu atmosferu. Grad je dom ne samo bogatašima i poznatima, nego i poduzetnicima, umjetnicima, inovatorima i turistima koji traže iskustva izvan prosjeka.

Dubai neprestano raste i mijenja se. Novi projekti poput Dubai Creek Towera, koji bi trebao nadmašiti Burj Khalifu po visini, ili Dubai Harboura, futurističkog lučkog grada, pokazuju da granice ne postoje. Dubai se trudi biti ne samo simbol bogatstva nego i inovacija, održivosti i kulturne raznolikosti. Grad ulazi u zelene tehnologije, pametne sustave upravljanja i potiče razvoj umjetne inteligencije, čime postaje mjesto gdje se budućnost oblikuje sada.

Čak su i registarske oznake statusni simboli. Jedna znamenka na autu može koštati milijune. U Dubaiju su registarske tablice s brojevima od 1 do 20 izrazito skupa i smatraju se prestižnim simbolom statusa. Brojevi s manjim vrijednostima, posebno jednoznamenkasti i dvoznamenkasti do 20, smatraju se ekskluzivnim i rijetkim. Ljudi ih kupuju jer pokazuju društveni status i moć, posjedovanje niskog broja na tablici često simbolizira bogatstvo i utjecaj. Takve se tablice često preprodaju za mnogo veće iznose, pa se smatraju i oblikom ulaganja. Tablice s brojevima 1, 2, 3 i slično, mogu koštati od nekoliko milijuna do i preko 10 milijuna eura. Na primjer, tablica s brojem 1 u nekim se slučajevima prodaje za čak oko 13-14 milijuna eura, što čini jednu od najskupljih na svijetu. Tablice s brojevima od 10 do 20 također vrijede milijune eura, ovisno o broju i njegovoj simbolici. Zato je tržište registarskih tablica u Dubaiju vrlo ekskluzivno i prati luksuzni način života.

Foto: Ljiljana Haidar Diab

Dubai ne samo da prkosi zakonima prirode, on kao da ih ponovno piše. Od muzeja budućnosti do lanaca otoka u obliku kontinenta, grad sanja veliko, i često te snove ostvaruje. Sve je trijumf, poruka, slavlje mogućeg. Ali to je samo jedna razina. Dok svijet promatra kako Dubai ruši rekorde i postavlja trendove, srce tog grada su kuće radnika koji su prešli tisuće kilometara u potrazi za boljim životom. Dolaze iz Južne Azije, Afrike, Jugoistočne Azije, a svi privučeni mogućnošću zaposlenja koje ne mogu pronaći kod kuće. Oni su ti koji grade ove nebodere, čiste mramorne podove, poslužuju hranu i jure kroz promet kako bi dostavili obroke usred ljetne vrućine koja topi asfalt.

Žive daleko od glamura koji pomažu stvarati, često u prenapučenim radničkim kampovima. Njihove plaće? Obično između 220 i 410 dolara mjesečno. Mnogi su u dugovima i platili su posrednicima samo da bi dobili posao. Rade duge dnevnice, dijele male sobe i suočeni su s teškim uvjetima. Kućni radnici, dadilje, čistačice, vozači, često žive sa svojim poslodavcima, s malo privatnosti ili zaštite ako nešto pođe po zlu. Građevinari rade na paklenom suncu, a dostavljači se probijaju kroz gužve za plaću koja jedva pokriva osnovne potrebe. Nećete ih vidjeti u brošurama ni u turističkim reklamama. Ali bez njih, svjetla Dubaija ne bi svijetlila. Grad ne bi blistao. Naravno, razlike u prihodima postoje u većini velikih gradova. Ali u Dubaiju su one još uočljivije jer je sve toliko izloženo. Bogatstvo je posvuda, ono je ispolirano, fotografirano, dijeljeno. Borba? Ne baš. Skrivena, izvan kadra.

Možda ćete ujutro ploviti s privatnim jahtama, a navečer proći pokraj iscrpljenih radnika koji čekaju na prašnjavom putu autobus za povratak u kamp. Sve to djeluje kao nešto sasvim normalno. Moramo biti objektivni, vlasti su s vremenom uvele određene promjene: pauze zbog vrućine, kontrola plaćanja, zdravstvene propise. Ali još uvijek postoje pukotine. Neke tvrtke ne poštuju pravila, a radnici se često boje progovoriti. Unatoč svim izazovima, mnogi dolaze u Dubai. Nekoliko godina štednje može promijeniti živote njihovih obitelji. Za njih je Dubai i nada i kompromis.

Dubai je blistav, u to nema sumnje. Ali također je i složen stroj kojeg pokreću ljudi koji rijetko dolaze pod reflektore. Pitanje nije hoće li grad nastaviti rasti (hoće), nego može li taj rast biti pravedniji. Može li mjesto poznato po hrabrim potezima napraviti i hrabre korake prema jednakom poštovanju i dostojanstvu za sve stanovnike? Ispričati punu priču o Dubaiju ne znači srušiti grad, već znači reći istinu. Dubai, koji ima 3,5 milijuna stanovnika a samo 20 posto je autohtonog stanovništva dok su ostalo stranci, moderna je epska priča o viziji, bogatstvu i ljudskom naporu. Biti u Dubaiju znači zakoračiti u vremenski iskorak, hodati ulicama budućnosti, dok te istovremeno okružuju duboki korijeni prošlosti.