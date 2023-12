Izdano upozorenje od tsunamija: Potres od 7,5 po Richteru pogodio Filipine

Snažan potres pogodio je u subotu poslijepodne Filipine, jačine 7,5 po Richteru. Prema EMSC-u epicentar je bio kod otoka Mindanao, na dubini od 63 kilometara. Izdan je i alarm zbog opasnosti od tsunamija. "Ovo je bio jako snažan potres. Kuća mi se tresla kao luda", jedan je od komentara na EMSC-u. "Potres me probudio. Činio se da traje vječno. Mogao sam vidjeti strop i zidove kako se tresu u mraku. Najduži i najjači potres kojeg sam ikad osjetio", napisao je netko sa susjednog otoka.

Filipinska seizmološka agencija kaže da bi tsunami mogao pogodio do ponoći po lokalnom vremenu, piše Reuters. Američki sustav upozorenja od tsunamija kako bi valovi mogli biti viši od tri metra na nekim obalnim područjima Filipina. Za sad nema izvještaja o šteti ili o ljudskim žrtvama. Nakon ovog udara, Filipine je pogodio i naknadni potres, od 6,1 po Richteru.

