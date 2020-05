Škoro i Petrov otkrili zašto su propali pregovori oko zajedničkog izlaska na izbore

Most i Domovinski pokret nisu postigli dogovor o zajedničkom izlasku na izbore. U subotu navečer Most je objavio da unatoč pregovorima s Domovinskom pokretom na parlamentarne izbore planiraju izaći samostalno.

"Most je na sve izbore izlazio samostalno", rekao je Božo Petrov za Vijesti.hr. "To što su sada ovi izbori koji dolaze na granici upitne regularnosti, jer imamo još uvijek epidemiju koronavirusom, događa se za vrijeme ljeta, onda je bilo logično da pokušamo potražiti potencijalne partnere da bi se izbjeglo rasipanje glasova. Bilo je logično da krenemo u razgovore s osobom koju smo podržali za vrijeme predsjedničkih izbora, jer je ta osoba tada jedina bila u mogućnosti ugroziti HDZ-ov i SDP-ov duopol", kazao je Petrov.

Video: Miro Bulj: Neće nam Šeks i Jandroković krojiti izborne liste

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na pitanje zašto su propali ti pregovori s Domovinskim pokretom, Petrov je kazao da su procijenili da ciljevi koje je Most zadao će biti jednostavnije ostvariti onako kako "oni to misle, a to će biti ujedno i poštenije prema građanima.

"Na pitanje tko je "vrag" iz njegove jučerašnje izjave na Facebooku, Petrov je odgovorio: "Kompromisi." "Uvijek morate imati određenu dozu kompromisa koji će vam omogućiti da možete u suradnji s nekim graditi neku priču, ali i kompromisi idu do određene granice..." Na pitanje smatra li da HDZ ima veze s političkim timom oko Miroslava Škore i da je HDZ taj koji je želio da Most ispadne "iz igre" kako bi kasnije lakše koalirali s HDZ-om.

"Budući da ja nisam u tim kombinacijama, nisam u timu Miroslava Škore niti HDZ-a, mislim da će vam to najiskrenije odgovoriti netko od njih, ali nisam to ja", kazao je Petrov objasnivši da je Grmoja samo komentirao da se "dogodila izjava", kada je Gordan Jandroković rekao da ne može koalirati s Mostom.

"Da se razumijemo, to je Mostu reklama i ja u ovom trenutku zahvaljujem gospodinu Jandrokoviću što je rekao da s Mostom ne može. Zato što se Most uvijek borio protiv korupcije, a oni su štitili korupciju", dodao je.

I Miroslav Škoro gostovao je na RTL-u gdje je govorio o propalim pregovorima s Mostom i planovima Domovinskog pokreta za parlamentarne izbore.

"Ja sam sinoć otišao leć, svjestan toga da pregovori nisu uspjeli. Zadnji razgovor vodili smo u 19.53 i dogovorili da ćemo možda zajednički dan priopćenje, no ujutro sam se probudio i imao sam što vidjeti. Ispada da sam crni vrag s kojim su tikve sadili. Da su ljudi oko mene nečestiti, nepošteni. Žao mi je zbog toga. Problem je nerazumijevanje oko činjenice da u Hrvatskoj postoji 10 izbornih jedinica, da one daju 140 mandata, na svakoj listi je 14 ljudi. Imamo samo 10 prvih, 10 drugih mjesti. Činjenica je da kao Domovinski most nismo u stanju zadovoljiti sve te apetite", rekao je Škoro za Vijesti.hr.

Nije konkretizirao koliko su točno mandata tražili

"Poprilično, daleko više od onoga što možemo nekom garantirati. Ne bi trebali biti bitni mandati, nego da u zajedničkom radu možemo stvoriti jednu sinergiju, dodanu vrijednot i povesti Hrvatsku u drugom smjeru. Puklo je, no ne treba žaliti za prolivenim mlijekom. Kako kažemo u Slavoniji, i bez jednog rezanca se može dobra juha napraviti. Inzistirat ćemo i dalje na zajedništvu, da se koalicija širi i da izađemo kao opcija gdje će ljudi prepoznati da postoji ujedinjena priča na desnom centru i desnici", rekao je Škoro.

Iz Mosta kažu da iza svega zapravo stoji HDZ jer su oni rekli da mogu koalirati sa Škorom, ali ne i njima. Škoro takve navode odbacuje.

"U proteklih mjeseci se dogodilo čudo toga. Ja sam u isto vrijeme doveo Zorana Milanovića na vlast, ali sam i HDZ-ov igrač. Naravno, na društvenim mrežama postoji dokaz da sam udbaš koji je istovremeno i krajnji desničar... Jednostavno, to je još jedna od notornih gluposti, spin kojim se pokušava odvratiti od onog bitnog, a to je da je Domovinski pokret transparentno vodio razgovore s Mostom i drugima. Nitko drugi nije bio zadovoljan, Most jest. Ne treba sada to stavljati pod reflektor, skretati na sebe pozornost i pljuvati. Budimo džentlmeni i nismo se dogovorili, Bože moj", odgovorio je Škora te potvrdio da je razgovarao s Ninom Raspudićem, ali se ni s njime nije dogovorio: "Nismo se dogovorili, ali smo se džentlmenski razišli. Kod njega nije puklo zbog mandata, bio je drugi problem, on nije bio u stanju u kratkom roku organizirati stranku, a nije htio ući u Domovinski porket. Ja u želim svako dobro, on svakako može puno dati", kazao je Škoro.