Selak Raspudić: Ja kandidatkinja za predsjednicu države? Dogovorit ćemo se

Zastupnicu Mosta Mariju Selak Raspudić neki su stranački kolege isticali kao potencijalnu kandidatkinju za predsjedničke izbore, a ona je u emisiji Večernji TV-a komentirala te navode. Zahvalila se kolegama ako su je u tom kontekstu spominjali te navela: "Znači da misle da ozbiljno radim i ja se doista trudim dati maksimum u ovom poslu. Treba ili dati sve, ili ga ne raditi uopće".

"Most ima bazen ljudi s kojima raspolaže, nitko od nas nije savršen. Naravno da u imaginaciji svakog od nas postoji idealan političar koji je takav i takav. Mi smo ovakvi kakvi jesmo, dajemo sve od sebe, tko će od nas biti kandidat ćemo se dogovoriti. Mislim da je Most prepoznat kao opcija koja radi mnogo, to je naš ključni zadatak. Hoću li ja biti, kako se mi dogovorimo, vidjet ćemo. Nismo još funkcije stavljali na stol u tom smislu, dogovorit ćemo se", rekla je zastupnica.

"HDZ evidentno nema protukandidata, traži ga, pretpostavljam, svim sredstvima. Zoran Milanović hoće li ići ponovno, nije se izjasnio, pretpostavljamo da hoće. Imamo super izbornu godinu i imamo ozbiljnu krizu u državi - oko inflacije, obnove, prethodno oko COVID-a. Vjerujem da će, unatoč svim problemima, na izborima biti gužva, i na predsjedničkima i na parlamentarnima. U trenutku kada je Peđa Grbin Plenkoviću postavio hipotetsko pitanje je li glup, ja nisam pobornik takve retorike, mogli smo primijetiti nešto drugo. Usudila bi se reći da je Andreju Plenkoviću pala pozlata i da on više nije nedodirljiv. To svi osjećaju, ponajviše oni u HDZ-u. Već traje borba za njegovog nasljednika, a osjeća to i oporba koja grize, a vjerujem da će doći i još mnogo gladnih, a nadam se i sposobnih, ljudi koji će se politički aktivirati i da ćemo se zajedno boriti da imamo bolju Hrvatsku. Dakle, Plenkoviću je pozlata pala i počinje borba za njegovog nasljednika i u HDZ-u, ali i u državi", dodaje.

Uoči razgovora o kandidaturi za predsjedničke izbore, Selak Raspudić kazala je kako ne očekuje da će se ove godine održati izvanredni izbori.

"Ne vjerujem da će premijer Plenković ići u ranije izbore. Osim činjenice da mu i ne ide trenutno baš najbolje, jer ako su ljudi na nešto osjetljivi, osjetljivi su na vlastiti džep, a on ih je svojom politikom dobro udario po džepu. Popularnost mu pada i građani misle da Hrvatska ne ide u dobrom smjeru. Nažalost, i to je dobar dio strateškog Plenkovićevog PR-a, ljudi ne vjeruju da postoji alternativa, a naš zadatak u oporbi je da se dobro pogledamo u ogledalo i da damo sve od sebe da pružimo tu alternativu građanima. Ne mislim da će doći do prijevremenih izbora jer kada bi došlo, on bi morao opravdati i potencijalno, a nadam se i realno, loš rezultat".