Seizmolog Kuk: Ovaj potres ne treba povezivati sa zagrebačkim epicentralnim područjem

Seizmolog Krešimir Kuk izjavio je da je potres koji je pogodio područje oko Gračaca bio snažan no nije bilo dojava o materijalnim štetama, a poručio je i kako ga ne treba dovoditi u vezu s potresima iz zagrebačkog epicentralnog područja.

"Potres je bio umjereno jak do jak. Dakle, radi se o snažnom potresu koji se u užem epicentralnom području značajno manifestirao i osjetio što je izazvalo veliku zabrinutost građana. Osjetio se na širem području, skroz do Zadra, Biograda, Knina te je izazvao veliku uznemirenost stanovništva, makar do sada nismo primili dojavu o nikakvim materijalnim štetama", rekao je Kuk za N1. Naglasio je i kako potres ne treba povezivati s potresima iz zagrebačkog epicentralnog područja jer oni nisu direktno povezani.

Video: Potres u Zagrebu

Područje oko Gračaca, Knina i južni dio priobalja je također jako seizmički aktivan i u njemu se potresi događaju, ustvrdio je.

"Radi se o jakom potresu, ali ne tako jakom da bi trebao izazivati materijalne štete i nadamo se da se radi o uobičajenoj seizmičkoj aktivnosti", zaključio je seizmolog Krešimir Kuk. Seizmološka služba HR na Twitteru je objavila da je u 12.55 sati kod Gračaca zabilježen potres magnitude 4,2 po Richteru.