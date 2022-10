Šef Gazproma upozorio EU: 'Nema jamstva da ćete preživjeti zimu'

Čelnik Gazproma Alexei Miller, upozorio je Europu na posljedice odustajanja od ruskog plina, rekavši da "nema jamstva" da će Europa preživjeti zimu na temelju trenutnog kapaciteta skladišta plina. Govoreći na konferenciji Russia Energy Week u Moskvi, Miller je rekao da će plina u njemačkom podzemnom skladištu biti dovoljno između dva i dva i pol mjeseca.

Miller je također rekao da će popravci oštećenih plinovoda Sjevernog toka trajati najmanje godinu dana te da Rusiji još uvijek nije odobren pristup oštećenom području.

Njemačka i EU "trebale bi odgovoriti" ako su zainteresirane za obnovu plinovoda, rekao je.

Podsjetimo, ruski predsjednik Vladimir Putin također se danas obratio na sjednici međunarodnog foruma Russian Energy Week.

Velika curenja plina koja su iznenada izbila u plinovodima Sjeverni tok koji vode iz Rusije u Europu bili su "čin međunarodnog terorizma" koji je postavio "opasan presedan", kazao je Putin.

"Nema sumnje da je to bio čin međunarodnog terorizma, s ciljem potkopavanja energetske sigurnosti cijelog kontinenta. Računica iza toga bila je prilično cinična, blokirati i uništiti jeftine izvore energije i uskratiti milijune ljudi i industrijskih potrošača plina, topline, električne energije i drugih resursa", kazao je Putin. "To pokazuje da je svaki dio kritične transportne energetske ili komunikacijske infrastrukture sada u opasnosti", dodao je. Putin nastavlja kriviti ukrajinske specijalne službe za ono što naziva "terorističkim napadom" na Kerčki most koji povezuje Rusiju s Krimom.

"Rusija je spremna isporučivati ​​energente Europi, uključujući ovu jesen i zimu", rekao je Putin, javlja RIA novosti. Prema njegovim riječima, to je moguće učiniti duž preživjele linije Sjevernog toka. "Rusija je spremna za početak ovih isporuka. Lopta je, kako kažu, na strani Europske unije. Ako žele, neka samo otvore slavinu i to je to. Mi nikoga ne ograničavamo ni u čemu, uključujući i spremni smo isporučiti dodatne količine u jesensko-zimskom razdoblju", rekao je Putin.

Putin je također rekao da bi Rusija mogla preusmjeriti opskrbu s Baltika na Crno more kako bi stvorila veliko europsko plinsko čvorište u Turskoj. "Mogli bismo premjestiti izgubljene količine Sjevernim tokom duž dna Baltičkog mora do regije Crnog mora i tako napraviti glavne rute za opskrbu našeg goriva, našeg prirodnog plina u Europu kroz Tursku, stvarajući najveće plinsko čvorište za Europa u Turskoj", rekao je.

