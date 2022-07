Savjetnik ubijenog Shinza Abea za Večernji list: 'Policija je podbacila, atentat se lako mogao spriječiti'

Suosjećanje koje su svjetski lideri iskazali obitelji ubijenog bivšeg japanskog premijera Shinza Abea pokazuje da se radilo o globalno prepoznatljivom lideru, govori za Obzor Tomohiko Taniguchi, njegov dugogodišnji vanjskopolitički savjetnik koji mu je sastavljao i govore.



Abe je bio premijer u dva navrata, od 2006. do 2007. te od 2012. do 2020. kada je napustio funkciju zbog slabog zdravlja. Na ulici ga je 8. srpnja, kada je održavao govor u kampanji za svoju stranku, ubio bivši japanski marinac zbog navodnih političarovih veza s religijskim pokretom Crkva ujedinjenja kojoj je ubojičina majka donirala toliko novca da je obitelj odvela u dužničko ropstvo. Abe nije ni bio član Crkve, ali ga je ubojica vidio na nekom događanju koje je ona organizirala i to mu je bilo dovoljno da ga ustrijeli iz pištolja napravljenog u kućnoj radinosti.