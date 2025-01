Sabor s obnovom dobiva i vidikovac! Na njega će moći i građani, evo dokad bi mogli trajati radovi

Dok saborski zastupnici od prošle jeseni zasjedaju na novoj lokaciji na zagrebačkom Črnomercu, na staroj adresi na Markovom trgu izvode se radovi, nakon kojih će zgrada parlamenta dobiti novi sadržaj za građane, vidikovac na četvrtom katu, a predviđen je i novi ulaz. Zbog oštećenja na zgradi izazvanih potresom, i Hrvatski je sabor, poput brojnih drugih ustanova u Zagrebu, morao pronaći novu adresu. Privremeni je dom, nakon ponavljanja javnog natječaja, pronašao u vojarni Petar Zrinski na Črnomercu, gdje se nalazi i Hrvatsko vojno učilište dr. Franjo Tuđman.

Preseljenje u nove prostore, kojima upravlja Ministarstvo obrane, obavljeno je prošlog ljeta, a od rujna se saborske sjednice i ostale aktivnosti zastupnika odvijaju na adresi Ilica 256b. Za to se vrijeme na Markovom trgu izvode radovi. U prvoj je fazi na redu konstrukcijska obnova, a nakon nje slijede cjelovita i energetska obnova zgrade. Iako će zgrada zadržati prepoznatljiv izgled, u unutrašnjosti ipak neće sve ostati isto. Novina koja će najviše zanimati građane jest vidikovac koji će se otvoriti na četvrtom katu.

''Osim što će ova kuća biti namijenjena zastupnicima, s druge se strane ona dodatno otvara javnosti. Naime, pored praćenja saborskih sjednica, građani će moći otići na zadnji kat s kojeg će biti moguć pogled na čitav grad. Bit će to novi vidikovac, čime ova kuća dobiva novu vrijednost'', rekao je projektant Vedran Pedišić. Isto tako, saborska će zgrada dobiti novi ulaz, namijenjen za građane, dodao je Pedišić. Bit će to ulaz u Ulici 29.X.1918., koja spaja Markov trg i Opatičku ulicu (palaču Bužan).

Projekt obnove zgrade parlamenta vrijedan je oko 70 milijuna eura. Prema najavama, radovi bi trebali potrajati do tri godine, odnosno do jeseni 2027. godine. ''Što se tiče sabornice, ona će ostati slična onakvoj kakvoj je građani pamte, mada moram napomenuti da je ona u ovom obliku napravljena još prije 30 godina'', kazao je Pedišić.

U prostoriji gdje se su donedavno vodile plenarne sjednice i okršaji između vladajućih i oporbe, nije ostalo ništa osim drvenih klupa i lustere koji su radnici požljivo skidali. Također je skinut i veliki luster iznad stepenice na kojima se tradicionalno slikaju premijeri i minisitri na početku svog četverogodišnjeg mandata. Projektant Pedišić spomenuo je još neke izmjene koje su, kako kaže, vezane za kvalitativnu nadogradnju objekta.

''Neki segmenti namjene koji su bili u podrumu, kao što su zastupnički restoran i određene sale i prostorije gdje su primane strane delegacije, to se seli na treći kat. Dok se prostorije s trećeg kata sele u onaj srednji segment zgrade, koji je do sada bio u administrativnoj funkciji'', rekao je. Iako podrumske prostorije, dodao je, nisu naročito dobre zbog premale visine, one će ostati na raspolaganju za pomoćnu namjenu i nužne sadržaje kao što su skladišta, spremišta, arhivi i sl.

>> FOTO Tko je sve bio na Trumpovoj inauguraciji? Kralj i kraljica desnice, medijski moguli, sportaši...