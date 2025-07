Ruska internetska distopija – kazna svakome tko gugla krivi sadržaj

Rusi će ubuduće morati paziti što guglaju. Duma je jučer usvojila zakon koji zabranjuje “pretraživanje ekstremističkog sadržaja na internetu”, što je prvi put da će Moskva kažnjavati i same internetske korisnike, a ne, kao dosad, one koji taj “nedozvoljeni sadržaj” objavljuju. To je još jedan primjer koliko režim ruskog predsjednika Vladimira Putina postaje represivan, kao i da potezi vlasti utječu na svakodnevni život građana.

Pojedinci koji će putem internetskih tražilica pretraživati ekstremističke sadržaje suočavaju se s novčanom kaznom od 3 do 5 tisuća rubalja (30 do 50 eura). Kako se ruski korisnici interneta suočavaju sa sve više ograničenja, mnogi od njih pokušavaju koristiti VPN vezu koja sakriva lokaciju, odnosno zemlju u kojoj pretražuju internet. Vlada je i tomu odlučila stati na kraj pa će kazniti sve one koji reklamiraju takve VPN veze s kaznama u rubljima u protuvrijednosti od 500 do 5000 eura.

Moskva vodi registar ekstremizma u kojem stoji više od 5000 različitih zabranjenih entiteta, pojmova, organizacija, slogana, knjiga... Primjerice, Rusija smatra da su primjeri ekstremističkog sadržaja pjesme koje glorificiraju Ukrajinu, blogovi koje pišu pankerice iz benda Pussy Riot ili Wikipedijina stranica o dinamitu. Moskva primjerice kao ekstremističku ocjenjuje i nekoć utjecajnu antikorupcijsku organizaciju pokojnog lidera opozicije Alekseja Navaljnog.

No novi zakon neće tumačiti kao ekstremistički sadržaj tek svaku pojedinu stavku u ovom registru, već će to dodatno proširiti kako bi uključio i sve “dokumente i informacije koji pozivaju na ekstremističku aktivnost i opravdavaju potrebu za takvom aktivnošću”. To drugim riječima znači da korisnik interneta ne može u teoriji ni zapamtiti svih 5 tisuća stvari koje ne smije upisati u tražilicu pa da ih potpuno izbjegava, već ga vlast može kazniti ako u nju upiše i neku izvan registra, ali je sud naknadno ocijeni kao ekstremizam. – Ako guglate nešto i pojavi vam se ovaj materijal kao rezultat pretraživanja, nemojte kliknuti na njega, nemojte ga pročitati, nemojte ga nikako koristiti, i tada se ovaj zakon neće odnositi na vas – rekao je u Dumi zastupnik Putinove vladajuće stranke Jedinstvena Rusija Aleksander Teterdinko.

Novi zakon omogućit će ruskoj policiji da zatraži od telekomunikacijskih tvrtki i kompanija vlasnica internetskih tražilica da im daju sve podatke o tomu što Rusi pretražuju na internetu. Šačica Rusa jučer je ispred zgrade Dume prosvjedovala. Nosili su natpise “Za Rusiju bez cenzure”, no ubrzo su uhićeni, uključujući i nekoliko novinara. Neki korisnici društvenih mreža već daju savjete drugima kako se zaštititi od zakona, što uključuje izbjegavanje ruskih tražilica poput Yandexa ili pak korištenje kvalitetnih VPN veza. Iako su Google i “guglanje” simbol u mnogim zemljama Zapada za internetsku tražilicu, a koriste ga i Rusi, u ovoj se zemlji uglavnom koristi tražilica Yandex. Posljednjih dana postoje kredibilne najave da bi i aplikacija WhatsApp mogla postati nedostupna u ovoj zemlji.