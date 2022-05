Rošade u policiji: Najbogatiji policajac kojeg su zbog snimke jurnjave maknuli kod Božinovića, novi je šef Policijske akademije

Josip Ćelić, policajac s dugogodišnjim stažem kojeg dobar dio uspješne karijere prati "titula" najbogatijeg u redovima plavaca, novi je načelnik Policijske akademije. Potvrđeno nam je to u Ministarstvu unutarnjih poslova. Na čelnu funkciju specijalizirane ustanove u kojoj budući policajci prolaze temeljnu, a policijski službenici i vježbenici stječu specijalističku obuku Ćelić dolazi s mjesta savjetnika ministra Davora Božinovića.



Prije nego što je postao savjetnik bio je na dugotrajnom bolovanju, a njegove su se zdravstvene tegobe nekako poklopile s premještajem na osobni zahtjev s mjesta zamjenika glavnog ravnatelja policije na mjesto linijskog službenika u upravi za granicu. S dužnosti je odstupio nakon što je sedam mjeseci pažljivo čuvana snimka njegova prekoračenja brzine za 230 posto procurila u javnost, koja o samom događaju do tada nije imala pojma. Na kraju se ispostavilo da je Ćelić bio na supertajnom zadatku o kojem pojma nisu imali ni njegovi nadređeni i da za prekršaj nije kriv, a s dužnosti je bio udaljen policajac za kojeg se pretpostavilo da je medijima dao snimku. Nakon što je oslobođen krivnje, Ćelić se zdravstveno oporavio i postao savjetnik. No Ćelić očito narušeno zdravstveno stanje "vuče" otprije jer je dugo bio na bolovanju i nakon što je svojedobno ostao bez načelničkog mjesta u Karlovcu.