Rimac prekinula medijsku šutnju: Dobivali sam prijetnje više puta, ja i članovi moje obitelji

Glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek poručila je da u Saboru nije lagala, nije komunicirala s Josipom Rimac o Vjetroelektranama ta da neće dati ostavku jer nije ni na koji način zloupotrijebila svoj položaj. Josipa Rimac pred kamerama RTL-a prekinula dvoipolgodišnju medijsku šutnju. Posljednji put javno je govorila nakon izlaska iz Remetinca. Sada je govorila o čemu je razgovarala s Hrvoj Šipek, tko je 'AP' iz SMS poruka koje je izmjenjivala s Gabrijelom Žalac...

Zašto ste odlučili progovoriti?

"Ja sam legalista. Vrijeme istrage nije vrijeme u kojem bi trebala davati intervjue. I sami ste rekli prošlo je skoro tri godine, podignute su optužnice, a niti jedna nije potvrđena", kazala je.

Jeste li dobivali prijetnje?

"Dobivali sam prijetnje više puta, ja i članovi moje obitelji", kazala je. "Znate, kada u kasliću dobijete sadržaj svog telefona i komunikacije s određenim osobama s kojima ste ili u nekakvom prijateljskom ili poslovnom odnosu ili su vam članovi obitelji, se nađe u kaslićima vaših prijatelja, vaših članova obitelji, to nije niti malo ugodno niti se osjećate sigurno", dodala je.

"Ali vam nije ugodno da neko kopa po vašem životu. Nije vam ugodno da se poruke koje se ne tiču samog predmeta inkriminacije koje mi se stavlja na teret kruže okolo. Da ih čitaju svi, ne samo sudionici postupka, branitelji nego i šira javnost, a kroz znači ovakav vid prijetnji koje sam dobivala je bila vjerojatno jasna poruka ukoliko budete govorili imamo i mi što pokazati", kazala je Rimac.

"Ja se niti jednog sadržaja ne bojim, niti se sramim", dodala je. "Ja nisam ubojica, nisam netko tko je trgovao ljudskim organima, narkoticima", kazala je. "Poruke s Gabrijelom Žalac su jedan set poruka. U trenutku dok sam lišena slobode su izašle sve znači poruke i komunikacije koja je bila u posebnim dokaznim radnjama", dodala je.

Tko je AP?

"U mojoj komunikaciji imate jako puno inicijala, nadimaka. Imate, znači inicijale AP, no to je već zadiranje u sadržaj predmeta o čemu ne mogu govoriti. Ako to sutra bude dio spisa koji će se naći u sudskom postupku tada ću o tome govoriti", dodala je.

Na pitanje voditeljice: Jeste li razgovarali s glavnom državnom odvjetnicom na temu Vjetroelektrane?, Rimac je rekla: "Ono što ću potvrditi je,da razgovarali smo, i tema je bila Vjetroelektrane. Sam sadržaj razgovora, nažalost, ne mogu danas komentirati niti s vama niti s javnosti sve do trenutka dok ne vidimo hoće li i taj segment biti sastavni dio optužnice koja će se naći u sudskom postupku, a tada ćemo o svim detaljima. Sjećam se svih detalja, rasporeda sjedenja", dodala je.

"Ne vidim ništa sporno u tom sastanku. Govorila sam o problemima s kojima se susreću poduzetnici", kazala je. "To nije bio jedini sastanak o Vjetroelektranama", dodala je. "Mislim da skoro dvije godine prije toga, tad sam bila u ulozi saborske zastupnice s investitorom Miljenkom Bašićem bila kod tadašnjeg glavnom državnog odvjetnika gospodina Dinka Cvitana. Razgovarali smo o istoj temi neriješenih imovinsko pravnih odnosa na relaciji Hrvatske šume - Ministarstvo poljoprivrede - Ministarstvo državne

imovine - investitor i to vam dovoljno govori o slici ovog predmeta ako razgovarate, znači, s čelnim ljudima i ljudima koji mogu donositi odluke a nemate rješenja danas imamo aferu takozvanu Vjetroelektrane samo je pitanje kada znamo da je Vlada RH u svojoj interpelaciji se jasno definirala da nije bilo nezakonitih aktivnosti", kazala je Rimac.

Davno se čula s premijerom, kazala je. Dodala je 'nikad ne reci nikad' na pitanje voditeljice razmišlja o povratku u politiku.

Podsjetimo, glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek poručila je u subotu da u Saboru nije lagala, nije komunicirala s Josipom Rimac o Vjetroelektranama i ne pada joj na pamet dati ostavku jer nije ni na koji način zloupotrijebila svoj položaj. "Svatko ima pravo tražiti, ali meni ne pada na pamet dati ostavku jer doista nisam učinila ništa što bi bilo u suprotnosti s mojim radnim obvezama prve zamjenice ili glavne državne odvjetnice danas, a niti sam na bilo koji način zloupotrijebila svoj položaj", rekla je Hrvoj Šipek za Novu TV.

Naime, 'mostovac' Nikola Grmoja nedavno ju je u Saboru pitao je li komunicirala s Josipom Rimac (osumnjičenoj u aferi Vjetroelektrane) oko Vjetroparkova, a Šipek je rekla da ju zna iz vremena dok je bila kninska gradonačelnica ali da komunikacije u vrijeme izvida i istraga nije bilo. RTL je potom objavio SMS prepisku između njih dvije te ustvrdio da su bile na sastanku oko vjetroelektrana. Iz redova oporbe pak poručili su kako je glavna državna odvjetnica lagala te mora otići, a Domagoj Hajduković (Socijademokrati) najavio je inicijativu prikupljanja potpisa za njezin opoziv.

"Ne, nisam lagala, nisam prešutjela istinu! Ako pogledate SMS poruke koje su objavljene, te poruke sam razmjenjivala s tadašnjom državnom tajnicom u Ministarstvu uprave Josipom Rimac, a ja sam bila na položaju prve zamjenice. Logično da se u to vrijeme komunikacija između nas odvijala", rekla je Hrvoj Šipek.

Afera 'AP'

Također, podsjetimo u javnosti se govorilo i o aferi 'AP' Europsko tužiteljstvo (EPPO) nedavno je podiglo optužnicu protiv bivše ministrice Gabrijele Žalac zbog sumnje da je oštetila državni proračun i proračun EU kupnjom nerealno skupog softvera. EPPP dignuo je optužnice i protiv konzultanta Mladena Šimunca, vlasnika tvrtke Ampelos Marka Jukića, te donedavni ravnatelj ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje (SAFU) Tomislav Petric. Istražitelji su tijekom istrage pronašli WhatsApp grupu u kojoj su poruke razmjenjivale Gabrijela Žalac i bivša državna tajnica Josipa Rimac, doznao je Telegram. Poruke su razmjenjivale nakon odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) koja je srušila prvi natječaj za softver.

"Srećiceeee. Samo hrabro. Vidim da su i ovi u javnoj nabavi išli kontra. Ako ti tamo nešto treba samo me zovi. Za tebe sve", stoji u poruci koju je Rimac poslala Žalac. Par dana kasnije Gabrijela Žalac poručuje: "Ali gle. Ovo će bit po mom. Što prije". "Sutra ćemo dogovoriti s AP, i složimo mi kontru”, odgovara joj Rimac.

“Koji su to smradexi. Treba im pokazat sa smiješkom na licu. A pravit se glupave. Oni misle da su bogovi”, piše Žalac i dodaje: “Treba njima niz dlaku gladiti… i raditi kurvanjski posao”.

Obrana Gabrijele Žalac negira krivnju za optužnice koje joj se stavljaju na teret. “Za sve su bili zaduženi ljudi u pojedinim stručnim službama”, tvrdila je u svom iskazu navodeći kako ona nije bila zadužena za proces javne nabave.