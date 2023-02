Hrvoj Šipek: Nisam prešutjela istinu. Ne pada mi na pamet dati ostavku

Glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek u saboru je, na pitanje Nikole Grmoje je li komunicirala s Josipom Rimac oko Vjetroelektrane, odgovorila kako nije, no procurile su poruke koje navodno dokazuju suprotno. RTL je objavio SMS poruke koje prikazuju da je u prosincu 2018. godine Hrvoj Šipek, tadašnja zamjenica glavnog državnog odvjetnika, tražila sastanak u ministarstvu s Rimac, tadašnjom državnom tajnicom. Tema je bila povećanje koeficijenata za državne odvjetnike.

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske odgovorilo je opširno na upit 24sata za komentar o prepisci glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek i optužene Josipe Rimac. Odgovor DORH-a za portal 24sata prenosimo u cijelosti.

"Prilog emitiran u središnjoj informativnoj emisiji RTL-a 10. veljače 2023. pod naslovom „RTL u posjedu SMS poruka između Hrvoj Šipek i Rimac. Glavna državna odvjetnica lagala?“ pravi je dokaz, a time i ogledni primjer, načina kako se osumnjičenici, okrivljenici, optuženici mogu braniti kako god njima odgovara, o čemu je Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske i govorila na sjednici Hrvatskog sabora u četvrtak, 9. veljače 2023.

Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske i nadalje stoji kod svog odgovora. Pitanje zastupnika MOST-a Nikole Grmoje: „Dakle, izašla je ova korespondencija Jakupčić, Rimac i ostalih, jeste li Vi sa Josipom Rimac komunicirali vezano uz Vjetroelektrane?“

Glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj-Šipek na to je pitanje odgovorila: NE.

Dodala je i da poznaje Josipu Rimac iz vremena dok je J. Rimac bila gradonačelnica Knina a vezano za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa između Grada Knina sa Republikom Hrvatskom te da je u nekoliko navrata dolazila u Državno odvjetništvo.

Naglasila je i da „međutim, nakon, tijekom izvida, istrage, i ovoga, ja nikada nisam s J. Rimac komunicirala.“

Od sinoćnjeg vremena emitiranog priloga i tijekom današnjeg dana obavljen je uvid u činjenice iz spisa USKOK-a i spise Građansko-upravnog odjela DORH-a te je razgovarano sa sudionicima sastanaka, a pregledana je i evidencija ulazaka optužene J. Rimac i sastanaka u DORH-u. Utvrđeno je sljedeće:

- sms poruke prikazane u prilogu su iz mobitela op. J. Rimac te su u spisu USKOK- a i nisu iz vremena ni izvida ni istrage budući da su mjere nad op. Josipe Rimac određene 14. prosinca 2019.

- sms poruke su iz vremena kada je Zlata Hrvoj-Šipek bila prva zamjenica i u nadležnosti joj nisu bili konkretni predmeti iz građansko-upravnog odjela već državno-odvjetnička uprava.

- činjenica je da se navedene sms poruke odnose na sastanak vezan uz pitanje državnih službenika i protokolarno dogovaranje sastanka sa zamjenicima koji se bave određenom pravnom problematikom, a što se problematizira u televizijskom prilogu kao nedopustivo i neprimjereno pa i do sugeriranja da se radi o zlouporabi

- sastanak o koeficijentima službenika odnosio se na pripremni sastanak budući da je nakon njega uslijedio formalni pisani zahtjev za rješavanje pitanja koeficijenata državnih službenika (financijski istražitelji, informatičari) – službenu bilješku objavljujemo u prilogu.

- protokolarno dogovaranje sastanaka sa zamjenicima koji se bave određenom pravnom problematikom uobičajen je za način rada u građansko-upravnom odjelu. Naime, za razliku od postupanja u kaznenim predmetima, u radu na građansko upravnim predmetima komunikacija s nadležnim tijelima i suprotnim strankama uobičajen je način rada s ciljem utvrđenja svih činjenica radi razrješavanja imovinskopravnih odnosa i zaštite imovinskih interesa Republike Hrvatske. -

- sastanak 15. 10. 2019., istaknut u porukama komunikacije između Zlate Hrvoj Šipek i op. J. Rimac, uopće se nije odnosio na predmet Vjetroelektrane, već je na temu rješavanja povrata nekretnina i naknade za oduzetu imovinu na Braču održan u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske o čemu objavljujemo službenu bilješku od 15. listopada 2019. iz spisa “Hoteli Bijela kuća na Bolu – rješavanje imovinskopravnih odnosa“ iz 2013. godine. Na navedenom sastanku Zlata Hrvoj Šipek nije sudjelovala slijedom čega nije ni razgovarala s op. J. Rimac o predmetu Vjetroelektrane pa samim time nije ni mogla primiti dokumentaciju vezanu za Vjetroelektrane.

- činjenica je da je odvjetnica optužena J. Rimac „za potrebe obrane u navedenom kaznenom postupku“ podnosila zahtjeve za dostavom „zapisnika/službene zabilješke“ o navodnom sastanku na inicijativu op. J. Rimac na temu „Vjetroelektrane Krš-Pađane“, no takvog dokumenta nema s obzirom da se sastanak na tu temu nije održao.

- dokumenti koji su prikazani u televizijskom prilogu, konkretno dokument koji počinje sa riječju „tumačenje“ nije dokument DORH-a niti je navedena promemorija pronađena u spisima DORH-a.

Ujedno, slijedom službenih bilješki i razgovora sa zamjenicima te iz spisa USKOK-a, nekretnina koja je bila tema razgovora na sastanku 15. listopada 2019. uopće nije vezana uz inkriminacije koje se op. J. Rimac stavlja na teret i navedene nekretnine ni na koji način nisu vezane uz tematiku Vjetroelektrane Krš-Pađane.

Slijedom navedenog, na pitanje „Dakle, izašla je ova korespondencija Jakupčić, Rimac i ostalih, jeste li Vi sa Josipom Rimac komunicirali vezano uz Vjetroelektrane?“ Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske je odgovorila da nikada nije komunicirala s optuženom J. Rimac. Naglašavamo, odgovor se, kao i pitanje, odnosio na Vjetroelektrane.

Obavljanje poslova prve zamjenice kao i komunikacija s dužnosnicima i službenicima iz drugih državnih tijela nije kazneno djelo kako se to sugerira u emitiranom prilogu već redovan i uobičajen način obavljanja poslova državnoodvjetničke uprave.

Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske ne namjerava dati ostavku, a glede inicijative za njenim opozivom, Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske će poštovati postupke i institucije Republike Hrvatske.", stoji u odgovoru DORH-a.

Hrvoj Šipek dala je izjavu za Dnevnik.hr.

"Ne! Nisam lagala. Nisam prešutjela istinu! Ako pogledate SMS poruke, njih sam razmjenjivala s Josipom Rimac, a ja sam bila na položaju prve zamjenice. Logično da se u to vrijeme odvijala komunikacija među nama", rekla je Hrvoj Šipek.

Ističe da joj "ne pada na pamet dati ostavku, jer doista nije učinila ništa što bi bilo u suprotnosti s njezinim radnim obvezama".

Dodaje da, ako se pogleda malo bolje, odnosi se na dvije grupe. "Imamo komunikaciju kada sam se ja obratila njoj sa zamolbom da me primi na sastanak vezano za koeficijente. I to ne kako se krivo kaže u medijima - koeficijenti državnih službenika jer to nije nadležnost Ministarstva uprave, nego za koeficijente službenika. Radilo se o financijskim istražiteljima i informatičarima koje Državno odvjetništvo nije moglo zaposliti. Oglasi su objavljivani, ali se nitko nije javljao zbog izuzetno niskih plaća", pojasnila je Hrvoj Šipek.

Na upit zašto je u Saboru prešutjela da je komunicirala s Rimac, Hrvoj Šipek kaže da nije bilo riječi o njihovoj komunikaciji, već o temi "vjetroelektrane" o kojoj nisu, kako kaže, razgovarale. "To je krivo interpretirano", napomenula je.

Kaže da je prepiska između Rimac i nje zapravo rezultat pretraga njezinog mobitela, a ne mjera koje su provedene nad njom. "Sva dokumentacija koja je skinuta s digitalnih uređaja se mora predati u spis jer bi u protivnom netko mogao reći da je državno odvjetništvo manipuliralo s dokazima", objasnila je Hrvoj Šipek.

Priznaje da se zbog svega osjeća kao "optuženik kojem je uskraćeno pravo na obranu".

Hajduković pokreće inicijativu za opoziv Hrvoj Šipek

Zastupnik Socijaldemokrata Domagoj Hajduković najavio je u subotu kako u Saboru pokreće inicijativu za opoziv glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek jer je, kako je rekao Hini, "izgubila i ono malo autoriteta i integriteta i ne može se staviti na čelo borbe protiv korupcije".

"Glavna državna odvjetnica je lagala Saboru i javnosti, čime je izgubila i ono malo autoriteta i integriteta i ne može se staviti na čelo borbe protiv korupcije", izjavio je Hajduković pozvavši 'sve zastupnike bez obzira pripadaju li oporbi ili vladajućima' da podrže njegovu inicijativu.

Svjestan je, kazao je, kako je prijedlog za razrješenje glavne državne odvjetnice u nadležnosti Vlade, no smatra bi da prikupljeni potpisi trebali biti poruka i Vladi i Hrvoj Šipek da ne uživa povjerenje.

Vrijeme je da se vidi podržavamo li borbu protiv korupcije samo načelno. Bit će prilike da zastupnici pokažu što misle o Hrvoj Šipek već u petak u Saboru na glasanju o Izvješće o radu državnih odvjetništava u 2021., poručuje Hajduković

Josipa Rimac uhićena je 29. svibnja 2020. godine, a Zlata Hrvoj Šipek desetak dana prije toga dolazi na čelo DORH-a. Njezina institucija, kao ni USKOK, nikad nisu doznali tko je Rimac odao da je prisluškuju.