Napeto uoči sutrašnjih izbora u DP-u, Radić prozvao Penavu: Čega se bojiš, prijatelju?

Mario Radić, kandidat za predsjednika Domovinskog pokreta, još jednom se obratio medijima uoči sutrašnjih unutarstranačkih izbora na kojima će se sučeliti s aktualnim predsjednikom Ivanom Penavom. Radić je i za Večernji TV ovog četvrtka prokomentirao kako sumnja da ''Penava priprema prevaru'' s prebrojavanjem glasova, a u međuvremenu je došlo i do promjene zaštitarske tvrtke koja će štititi delegate i prisutne cijele subote.

– Zabrinuti su jer se članovima ne dopušta da budu prisutni na brojanju glasova. To im neće proći. Mi smo stranka koja traži konzervativne vrijednosti, tražili smo puno inicijativa, dostupnost svih promatrača u izborima. U ovom trenutku naš sadašnji, a sutra bivši predsjednik to ne dopušta. Jučer je na silu objavio da ima podršku Istre. Ogroman je bunt u stranci. S televizija vi znate, zvali ste ga na sučeljavanje, ja sam pristao, a on nije. Meni je krivo što ga nisam pozvao s Ćipom i zaštitarima na sučeljavanje, to mora biti valjda neki vatrozid oko njega. Pozivam sve ljude, svjestan sam da su pod pritiskom, ali ovo što se događa u stranci je političko nasilje. Stranka ne može funkcionirati na takav način, možda tako funkcioniraju u Sj. Koreji, ali na europskom tlu toga nema – poručio je.

– Ne mogu vjerovati da mi već dva dana govorimo o tome da netko želi uzeti kutije, odnijeti ih u mračnu sobicu, i onda pustiti bijeli dim. Ne postoji gori način od ovoga da se pokušaju ukrasti izbori. Očito netko želi ukrasti stranku, pozivam sve koji žele da mirno i dostojanstveno dođu pred hotel Internacional i da pokažemo tko je stranka – dodao je.

Pozvao je promatrače da pred svima prebroje 103 listića delegata pa pitao Penavu čega se boji ako doista vjeruje da ima 70 do 75 posto glasova u stranci. Inače, Domovinski pokret (DP) bira u subotu novo vodstvo, 103 delegata na izbornom saboru izabrat će predsjednika, njegova zamjenika i članove Domovinskog odbora na izborima koje je aktualni predsjednik Ivan Penava sazvao šest mjeseci ranije, i koji su podijelili stranku u dva tabora.

>> VEČERNJI TV Mario Radić uoči sabora DP-a sumnja da Penava priprema prevaru prebrojavanja glasova