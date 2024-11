Putovao u Srbiju sa ZG tablicama više puta, ali ovaj put će pamtiti: ‘Nisu ni kod nas najpristojniji'

Ljudi često dijele svoja iskustva o međunacionalnoj diskriminaciji, a tako je bilo i u jednoj raspravi na popularnoj platformi Reddit, gdje su korisnici iz Hrvatske podijelili svoja iskustva o putovanjima u Srbiju . Iako su većina komentara bila pozitivna, nekoliko njih ukazalo je da ipak postoji nekih nesuglasica.

Jedna korisnica je napisala: „Bila sam u Srbiji nekoliko puta i mogu reći da su Srbi jako pristojni prema Hrvatima. Čak ni u Vojvodini nam nisu uništili auto, što je plus. Jeste li se i vi susreli s nekim neugodnim situacijama ili su većina iskustava bila pozitivna?“ Na to je drugi korisnik odgovorio: „Ne razumijem baš. Po onome što si napisala, čini se da si očekivala da ti razbiju auto, a sad si ugodno iznenađena što to nisu učinili. No, onda se postavlja pitanje zašto bi uopće putovala autom ako si očekivala takav ishod.“

Ubrzo je stigao komentar iz Srbije: „Tko bi ti razbijao auto? Pogotovo u Vojvodini, koja ima mnogo nacionalnih manjina. Uvijek mi je drago kada netko dođe u posjet. Ljetovala sam u Zadru i nisam imala loših iskustava, osim jednog. S druge strane, imam rodbinu iz Hercegovine koja nije baš bliska s nama, imaju neki gard bez razloga.“ Iskustva su često individualna, kao što ističe jedan korisnik: „Imaš problema s obje strane granice, pa ti odluči. Svi Srbi koje sam upoznao bili su više nego normalni, veseli i srdačni ljudi, i još uvijek sam u kontaktu s nekima.“ Neki komentari spominju i sezonske radnike iz Srbije u Hrvatskoj: „U mom kraju dolaze na ljetovanje i rade kao sezonski radnici. Ako su normalni i ne ponašaju se bahato, nema problema. Čula sam da je prije nekoliko godina jedan radnik tvrdio da hrvatski jezik ne postoji, već da je to dijalekt srpsko-hrvatskog jezika.“

Pozitivna iskustva nisu rijetka, pa jedna korisnica dijeli svoje: „Sve je bilo pozitivno. Prošle godine sam bila u Srbiji, obišla glavne gradove i razgovarala s konobarima i ostalim ljudima. Svi su bili ljubazni i odmah su prepoznali da smo iz Hrvatske.“ Drugi korisnik opisuje svoje trogodišnje iskustvo života u Beogradu: „Živio sam u Beogradu tri godine, nisam imao nikakvih incidenata, a svi su mi često hvalili naglasak. Nije ih briga za tvoju nacionalnost, boju kože ili religiju, već za tvoj karakter. Jedini polu-incident koji sam imao bio je s Rusom. Vozio sam se u Splitu s beogradskim registarskim tablicama bez problema, iako to ne bih preporučio.“

Međutim, iako većina iskustava je pozitivna, nađu se i neki negativni trenuci: „Bio sam četiri puta u Beogradu. Jednom su mi trubili i psovali zbog ZG registracija, ali osim toga nisam imao loših iskustava. Nisu me napali, ali nisu me ni obasuli ljubavlju kad su čuli moj ‘kaj’.“Također, jedan korisnik dodaje:„Nije baš sve tako. Čak i u Novom Sadu, koji se ponosi tolerancijom, napadnuti su hrvatski umjetnici prije nekoliko godina. Dakle, nisu bili ni provokatori ni huligani. Vojvodina je puna izbjeglica iz RS-a i Krajine, pa je tamo vjerojatnije da ćeš naletjeti na nekog ekstremista nego, recimo, u Beogradu.“ Na kraju, jedan korisnik je iznio „Mišljenje o nekim osjetljivim temama najbolje je vidjeti na društvenim mrežama, posebno u anonimnim komentarima. Nažalost, komentari često razbijaju iluziju da su ‘oni’ nešto naučili iz prošlosti. Kod nas ima svakakvih ljudi. Za sada imamo dobar, ali površinski odnos, i neka tako i ostane.“

>>> FOTO Litru benzina u susjedstvu plaćaju tek 1,19 eura, evo kakvo je stanje u drugim državama