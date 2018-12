Pucnjava na Adventu: 4 mrtvih, 11 ozlijeđenih. Napadač u bijegu. Borzan: Vlada opsadno stanje

Četvero mrtvih, 11 ranjenih, napadač koji je od ranije poznat policiji kao radikalizirani potencijalni terorist i koji je, u trenucima zaključenja ovog teksta, još bio u bijegu od policije nakon počinjenog napada.

To je bilanca večeri u Strasbourgu, francuskom gradu u čijem se strogom centru, u blizini Božićnog sajma, dogodio teroristički napad u čijoj su se blizini zatekli i neki Hrvati.

Amaterske video snimke s mjesta događaja pokazuju paniku nastalu kad je napadač upucao nedužne prolaznike koji su ležali u krvi nasred ulica.

Gost jednog restorana upucan je kad je izašao van zapaliti cigaretu, a konobari su mu priskočili u pomoć pokušavajući zaustaviti krvarenje salvetama.

Sve to dogodilo se u vrijeme kad u Strasbourgu zasjeda Europski parlament, pa je grad prepun ne samo turista koji ondje dolaze na čuveni Božićni sajam, nego i političara, birokrata, pa i grupa građana iz cijele Europe, koje zastupnici u EP-u dovode u Strasbourg.

A few metres away from the shooting which took place tonight at the #Strasbourg Christmas Market. The city is on lockdown pic.twitter.com/2ezyg4ufJz

Tako se u gradu zatekla i grupa s Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru i Sveučilišta u Osijeku, koji su došli na poziv europarlamentarca Joze Radoša, no sinoć do zaključenja ovog teksta nije bilo informacija da je itko od njih bio u opasnosti.

Am in restaurant in centre of #strasbourg where shots fired with unconfirmed reports of 3 dead.

Restaurant locked and not letting anyone in or out.