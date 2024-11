Prvi put u povijesti Grad Osijek preuzet će upravljanje parkingom, gradonačelnik Radić pojasnio detalje

- Prvi put u povijesti, Grad Osijek preuzet će upravljanje parkingom, konkretnije naša gradska tvrtka Gradski prijevoz putnika – izvijestio je osječki gradonačelnik Ivan Radić. - Riječ je o iznimno važnoj temi za građane Osijeka i Grad Osijek, a to sam znao i 2021., kada sam, kao kandidat za gradonačelnika, predstavio svoj program za razdoblje od 2021. do 2025. godine. Danas, nakon sveobuhvatne analize, moj stav vezan za koncesiju parkinga ostao je isti. Bivše gradske vlasti u tri su navrata sklapale ugovor o koncesiji, prvi je sklopljen 1998., a posljednji 2014. godine. Kao gradonačelnik, zatekao sam važeći ugovor o koncesiji, a koncesionar je uredno ispunjavao obveze. S obzirom na to da 31. prosinca istječe desetogodišnji ugovor, obavještavam da će prvi put u povijesti, Grad Osijek preuzeti upravljanje parkingom. Mislim da je to opravdana odluka, baš kao i to što smo uveli "pauk" službu u gradski sustav, koja je ranije također bila pod koncesionarom, kao i što smo, nakon 24 godine, javnu rasvjetu stavili pod našu gradsku tvrtku, konkretno Unikom – pojasnio je gradonačelnik Radić.

Vrijednost je koncesijskog ugovora za parking, inače, iznosila 300.000 eura godišnje. Stavljanje parkinga pod gradsku kapu, dodao je, nije samo sebi svrha. - Težimo ka izvrsnosti. Naše namjere vidljive su i u proračunu za 2025. kojeg ćemo u petak predstaviti, a u njemu je i određen iznos za projektiranje javnih garaža, što je jedan od naših prioriteta. Trenutačno provodimo analizu lokacija na kojima ćemo ih graditi. Želimo poboljšati sustav naplate i želimo urediti parkirališta, da naši građani pri izlasku iz automobila ne staju u blato. Parkiranje smo uključili i u sveobuhvatnu strategiju digitalizacije – naveo je on.

Preuzimanje sustava naplate parkiranja podrazumijeva i određene pravne korake, kao i javnu nabavu uređaja za naplatu, pa će u prijelaznom razdoblju, počevši od 1. siječnja pa idućih nekoliko mjeseci, građani parkirati – besplatno. - Dok se ne napravi javna nabava za aparate i digitalizaciju, građani će imati besplatan parking u Osijeku – poručio je gradonačelnik Radić. - Upravljanje parkiranjem samo je dio strategije koju provodimo u najvećem razvojnom razdoblju novije povijesti Osijeka, gdje nastavljamo transformaciju Osijeka u pravu slavonsku metropolu – podcrtao je on.

Na upit što će biti sa zaposlenicima dosadašnjeg koncesionara koji su kontrolirali naplatu parkirališta, Radić je odgovorio kako će i GPP, sukladno zakonu, morati zapošljavati ljude na ta radna mjesta. - Tko će se javiti, ja to ne mogu znati – kazao je. - Ovo nije odluka donesena preko noći, već nakon sveobuhvatnih analiza, i smatramo da je najbolja za građane Osijeka – zaključio je Radić.

