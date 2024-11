Kroz projekt "Hrvatska prirodno tvoja" u Osijeku posađeno 12 novih sadnica graba

U cilju kompenzacije emisija automobilskih turističkih posjeta u Hrvatskoj, Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica nastavljaju akciju sadnje dodatnih stabala u turističkim središtima u okviru Projekta poticanja razvoja održivog razvoja turizma "Hrvatska prirodno tvoja" - "Croatia naturally yours". Direktor Hrvatske turističke zajednice u lipnju je donio odluku o raspodjeli sredstava lokalnim turističkim zajednicama za nabavu sadnica stabala u ovoj godini u okviru spomenutog projekta. Riječ je o nešto više od 150.000 eura koji će biti raspoređeni na ukupno 116 turističkih zajednica, sukladno njihovim prijavama za nabavku sadnica koje su namijenjene turističkim destinacijama u cilju smanjenja ugljikova otiska. Na ovaj će način, ističe se, Hrvatska doprinijeti ispunjenju ciljeva iz Glasgowske deklaracije o šumama i korištenju zemljišta – Glasgow Declaration on Forests and Land Use, kao i daljnjem održivom razvoju turizma.

Sukladno tome, Turistička zajednica grada Osijeka financirala je nabavku novih 12 sadnica. U suradnji s gradskom tvrtkom Unikom d.o.o., posađeno je 12 novih sadnica graba Carpinus betulus.

Direktorica Turističke zajednice grada Osijeka Tajana Rogulja istaknula je kako je sudjelovanje u ovom projektu dokaz brige za okoliš, ali i poticanje održivog turizma. Odabrano mjesto sadnje u Donjem gradu, dodala je, itekako govori o važnosti svih dijelova grada u stvaranju što bolje turističke ponude i slike Osijeka kao atraktivne turističke destinacije.

- Drago mi je da smo ovdje, u Donjem gradu, posadili još dodatnih stabala koje će zasigurno uljepšati i ovaj dio grada. Uvijek volimo naglasiti kako je Osijek grad s više parkova nego trgova što nas čini izuzetno ponosnima i vjerujem kako je to već postao prepoznatljivi pečat grada – zelenilo i priroda koji ga krase tijekom cijele godine. Tako će i sada ovaj dio grada postati bogatiji za još drveća koji će tijekom ljeta stvarati dodatni hlad našim sugrađanima i olakšati sve veće temperature koje se javljaju tijekom ljetnih mjeseci. Grad Osijek kontinuirano ulaže u ozelenjavanje javnih površina i vodi brigu o stablima u gradu, a svakako moram naglasiti i kako Osijek ima najljepši park u Hrvatskoj, ali i da smo dvije godine zaredom proglašeni hrvatskim Eco-Cityjem - rekao je Tihomir Florijančić, predsjednik Gradskog vijeća grada Osijeka.

Kako je istaknuto, Turistička zajednica grada Osijeka podržava projekte održivog razvoja te se vrlo rado uključila u ovaj projekt oplemenjivanja urbanih površina s ciljem smanjenja ugljikovog otiska. Sve sadnice označene su oznakom održivosti hrvatskog turizma "Hrvatska prirodno tvoja" - "Croatia naturally yours" te su unesene u aplikaciju za praćenje sadnje Europske agencije za okoliš pod nazivom MapMy Tree. Sve to napravljeno je kako bi se ostvario jedan od najvažnijih ciljeva strategije hrvatskog turizma, a to je razvoj održivog turizma.

