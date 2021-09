Prva država na svijetu uvela bitcoin kao valutu, odmah uslijedio kaos, a bitcoin potonuo za 10.000 dolara

Samo je 15 minuta bilo dovoljno da se cijena bitcoina u utorak sruši za čak 10.000 dolara u jednom od najvećih negativnih šokova koje su pogodili ulagače u ovu kriptovalutu. I to upravo na dan kada je je Salvador, kao prva zemlja na svijetu, uvela bitcoin kao zakonsko sredstvo plaćanja na svom teritoriju.

Bitcoin se u utorak oporavio do nekih 47.500 dolara, no i u srijedu je opet pao na 44.500 dolara te se držao između te razine i 46.500 dolara. Taj veliki pad u utorak uznemirio je ulagače, jer se bitcoin, nakon velikog proljetnog pada i spuštanja ispod 30.000 dolara u srpnju uspio ponovo uzdići u visine iznad 50.000 dolara dosegnuvši 53.000 dolara. No, u samo 15 minuta cijena mu je sada bila pala za 10.000 dolara, u vrijeme kada postaje službena metoda plaćanja u jednoj državi svijeta. I druge valute poput Ethereuma i Dogecoina zabilježile su slične padove.

A čini se da je taj pad i vezan uz Salvador, barem prema pisanju specijaliziranih financijskih portala.

Država kupila 550 bitcoina

Naime, Vlada Salvadora stvorila je digitalni novčanik “Chivo” za korištenje za 6,4 milijuna svojih građana koji bi imao unaprijed učitan Bitcoin vrijedan 30 dolara. To je bilo oko 0.0007 bitcoina u vrijeme uvođenja. Tih oko 21 milijun dolara za te početne iznose u digitalnim novčanicima svojih građana Salvador je uplatio proračunskim sredstvima. No, kad je u utorak uveden bitcoin kao jedno od načina plaćanja u toj srednjoameričkoj državi isprva novčanik nije bio dostupan u trgovinama aplikacija Apple i Huawei. Nakon što je predsjednik Nayib Bukele pritisnuo vlasnike platformi aplikacija da dodaju aplikaciju Chivo, digitalni novčanik bio je zatrpan prometom i morao se nakratko isključiti.

Bukele, koji je sa 40 godina neobično mlad svjetski lider, na Twitteru se šalio o padu cijene Bitcoina. “Buying the dip”, tvitao je s namigujućim emojijem, dosjetkom koju obično rade trgovci kriptovalutama izloženi oštrim padovima cijena. Sugerirao je time slabiju trenutačnu poziciju bitcoina koju treba iskoristiti i kupiti ih, jer će rasti. Objavio je i da je po tim nižim cijenama Salvador kupio još 150 bitcoina, čime je ukupan iznos dostigao 550, ne računajući one koje je podijelio narodu u njihove novčanike.

A u Salvadoru nisu svi oduševljeni uvođenjem kriptovaluta u službenu upotrebu u toj zemlji. Mnogi Salvadorci podijelili su na društvenim mrežama video zapise o prihvaćanju bitcoina u Starbucksu, McDonald’su i drugim trgovinama, a te video zapise Bukele je sa odobravanjem retvitovao. Ljubitelji bitcoina diljem svijeta obećali su na dan uvođenja u Salvadoru, nazvan “Bitcoin dan”, kupiti kriptovalutu vrijednu 30 dolara u znak podrške Bukeleu.

Želi više investicija i manje doznaka

No, među običnim građanima usvajanje bitcoina loše je prihvaćeno. Više od 1000 okupljenih u glavnom gradu, San Salvadoru, protestiralo je protiv tog poteza, za koji kažu da neće pomoći najsiromašnijim stanovnicima zemlje.

– Ovo je valuta koja neće raditi za prodavače pupusa (tradicionalnog uličnog jela u Salvadoru op.a.), vozače autobusa ili male trgovce, rekao je jedan stanovnik za Reuters .

Predsjednik Bukele, čija se politička stranka doslovno naziva “Nove ideje”, nada se da će masovno usvajanje Bitcoina potaknuti inozemna ulaganja u zemlju onih koji razmišljaju malo drugačije, a nada se smanjiti i troškove doznaka iz inozemstva koje trenutno čine 24% El Salvadora BDP-a, prema podacima Svjetske banke.

Globalne financijske institucije upozorile su El Salvador na ovaj potez.

– Usvajanje bitcoina kao zakonskog sredstva plaćanja otvara niz makroekonomskih, financijskih i pravnih pitanja koja zahtijevaju vrlo pažljivu analizu, rekao je u lipnju glasnogovornik Međunarodnog monetarnog fonda. Također u lipnju glasnogovornik Svjetske banke rekao je za Washington Post : “Iako nam se vlada obratila za pomoć u vezi s bitcoinom, to nije nešto što Svjetska banka može podržati s obzirom na nedostatke u zaštiti okoliša i transparentnosti.”

Bukele, koji se ponekad naziva prvim milenijskim predsjednikom Latinske Amerike, odbacio je kritike.

“Trebali bismo razbiti paradigme iz prošlosti”, napisao je Bukele na Twitteru neposredno prije stupanja na snagu zakona. U nedostatku vlastite službene valute, zemlja je ranije kao jedinu valutu koristila američke dolare.

