Provokativna i informativna analiza ženske seksualnosti i uloge ženki u evoluciji

Majka. Kći. Vladarica. Hraniteljica. Što znači biti žensko? Ovim pitanjem predstavljena je knjiga "Bitch" autorice Lucy Cooke, provokativna i iznimno informativna analiza ženske seksualnosti i uloge ženki u evoluciji. Knjiga podnaslova "Revolucionarni vodič kroz spol, evoluciju i moć žen(k)e" pravi je osvježavajući pogled na često zanemarene aspekte ženske biologije i ponašanja, koja razbija mnoge ustaljene mitove i predrasude. Treba ovdje istaknuti da dolazi točno u vrijeme kada se ženski rod istražuje i politizira više nego ikad. Znanje ju je objavilo u hrvatskom izdanju, no ciljno je ostavljen originalni naslov "Bitch".

– U posljednjih nekoliko desetljeća dogodila se revolucija u našem shvaćanju toga što znači biti ženskog roda. Ova knjiga govori o toj revoluciji. U njoj ću vas upoznati s iznimnim i impresivnim buntovnicama među životinjskim ženkama i znanstvenicima koji ih proučavaju, a koji su zajedno iznova definirali ne samo ženke svih vrsta, već i same sile koje oblikuju evoluciju – piše u uvodu knjige Lucy Cooke, koja je magistrirala zoologiju na Oxfordu. Nagrađivana je autorica dokumentaraca, TV i radijskih emisija, istraživačica National Geographica i spisateljica s lista bestselera New York Timesa. U svojoj novoj knjizi ova renomirana zoologinja koristi bogatstvo znanstvenih istraživanja i vlastito iskustvo u terenskom radu kako bi prikazala kompleksnost i raznolikost ženskog ponašanja u životinjskom svijetu. Od ljuskavaca do primata, Cooke istražuje kako ženke različitih vrsta preuzimaju kontrolu nad svojim životima i reprodukcijom, često na načine koji prkose tradicionalnim patrijarhalnim očekivanjima. Ipak, "Bitch" je puno više od knjige o životinjama, jer ovom knjigom Cooke zapravo razbija stereotipe i predrasude o ženama.

POVEZANI ČLANCI:

Od albatrosa koji u ženskim parovima podižu mlade, preko ubilačkih majki merkata do dominantnih ženki lemura koje fizički i društveno dominiraju svojim mužjacima, Cooke pokazuje kako ženke iznevjeruju uobičajena očekivanja o tijelima, mozgovima, biologiji i ponašanju. Ova knjiga nudi novu perspektivu na evolucijsku biologiju, pokazujući kako ženke mogu biti dinamične i zanimljive poput bilo kojeg mužjaka.

Jedna od najimpresivnijih tema u knjizi je način na koji Cooke osporava Darwinovu teoriju o spolnoj selekciji, koja je dugo favorizirala mužjake kao dominantne aktere u evoluciji. Umjesto toga, Cooke pokazuje kako ženke često igraju ključne, ali neprepoznate uloge u oblikovanju evolucijskih putanja. Brojnim primjerima iz stvarnog života ona ilustrira kako ženke mogu biti agresivne, kompetitivne i inovativne, često koristeći strategije koje su jednako, ako ne i više, učinkovite od onih koje primjenjuju mužjaci.

– Darwinovo obilježavanje spolova kao aktivnih (mužjaci) i pasivnih (ženke) nije moglo postići veći učinak ni da ga je osmislila marketinška tvrtka vrijedna više milijuna dolara s neograničenim budžetom. U skladu s tipičnom, urednom dihotomijom oprečnih pojmova – kao što su dobro ili loše, crno ili bijelo, prijatelj ili neprijatelj – koju ljudski mozak toliko voli jer se čini intuitivno ispravnom (...) Stereotipi o ženskoj pasivnosti i muškoj energiji i snazi stari su kao i zoologija. Činjenica da su se tako dugo održali sugerira da su se generacijama znanstvenika "činili ispravnima", ali to ne znači da jesu ispravni. Ono čemu nas znanost u svakoj domeni uči jest da nas intuicija često može odvesti u krivom smjeru. Glavni je problem s tom urednom binarnom klasifikacijom što je pogrešna – piše Cooke, čiji je stil živopisan, pristupačan i ispunjen humorom, što čini čitanje ove knjige ne samo edukativnim, već i zabavnim. Ona uspijeva prenijeti kompleksne znanstvene ideje na način koji je razumljiv širokoj publici, istodobno zadržavajući znanstvenu preciznost. Stoga je za sve one koje zanima evolucija, biologija, feminizam ili jednostavno žele saznati više o čudesnom svijetu životinja iz nove perspektive "Bitch" nezaobilazno štivo.

"Bitch" je knjiga koja će izazvati čitatelje da preispitaju svoje predrasude i uvjerenja o ženskoj seksualnosti i ulozi ženki u prirodi. Cooke nas pritom podsjeća da je priroda daleko kompleksnija i zanimljivija nego što smo možda mislili te da ženke imaju ključnu ulogu u toj kompleksnosti. Stoga ne čudi da britanske novine Lucy Cooke čak nazivaju nasljednicom Davida Attenborougha, koja je ovom knjigom napravila znatan doprinos popularnoj znanosti, osnažujući žene diljem svijeta da prepoznaju i cijene vlastitu moć i utjecaj.